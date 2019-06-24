Мер Києва оцінив розпіарену децентралізацію від Гройсмана



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Мер Києва Віталій Кличко Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Кличко розказав, коли наступить справжня децентралізація

Для справжньої децентралізації столичній владі потрібно подолати ще багато викликів. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» заявив мер Києва Віталій Кличко, відповідаючи на питання, чи допомогла столиці розпіарена прем’єром Володимиром Гройсманом децентралізація.

«У кожної медалі є дві сторони. З одного боку, ми отримуємо більше можливостей, з іншого – у нас забирають гроші, а потім ми біжимо до Кабінету міністрів і просимо надати нам додаткових коштів. Що стосується децентралізації, ми - місцева влада - повинні самі впливати на тарифи, відповідати за безпеку в містах, на посилення якої на сьогоднішній день не маємо необхідного впливу. І муніципальна поліція, яка працює у всіх інших країнах, також повинна бути у кожному місті України. Містяни повинні вибирати тих людей, яким вони довіряють, які будуть підзвітні громаді. Тобто у нас ще багато викликів, які треба подолати, тоді й буде справжня децентралізація», - підсумував мер Києва.

Як повідомлялось, уряд пропонує з 1 січня 2020 року на 50% скоротити кількість службовців в обласних і районних держадміністрацій. За словами Гройсмана, скорочення «дозволить тим районам, де вже функціонують повноцінні громади, жити за новими стандартами».

Нагадаємо, за словами Гройсмана, утворення в Україні місцевих громад має завершитися до осені 2020 року. За словами прем’єра, приклади успішних практик місцевого самоврядування вже можна побачити у багатьох областях.

Раніше повідомлялось, що з 2013 до 2019 року бюджети розвитку місцевих громад зросли в 67 разів.