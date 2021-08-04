Голову Харківської облради Товмасяна вигнали із «Слуги народу»

Артур Товмасян більше не «слуга»

У Харківській обласній раді пройшли позачергові загальні збори депутатської фракції «Слуга народу»

Голову Харківської облради Артура Товмасяна на регіональних зборах виключили із фракції «Слуга народу». Про це сказала депутат Харківської облради із фракції «слуг» Юлія Ковалевська.

Відзначено, що сьогодні о 16:00 у Харківській обласній раді почалися позачергові загальні збори депутатської фракції «Слуга народу».

«Виключили (Товмасяна із фракції. - ред.) більшістю. Він також сам написав заяву», – розповіла Ковалевська.

Фото: Артур Товмасян/Facebook

Раніше Артуру Товмасяну повідомили про підозру в отриманні хабара.

22 липня правоохоронці провели обшуки у Харківській облраді. Тоді джерела у правоохоронних органах повідомляли про трус у кабінетах голови облради Артура Товмасяна та його заступника Андрія Малиша.

За даними слідства, заступник голови облради вимагав та отримав 1 млн 50 тис. гривень від директора комунального підприємства за те, аби той залишився на посаді. Він був затриманий відразу після отримання останньої частини неправомірної вигоди в розміні 350 тис. гривень.

Після цього генеральна прокуратура повідомила про вручення підозри Андрію Малишу.

Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід: перебування під вартою до 20 вересня з альтернативою внесення 4,75 млн гривень застави.

29 липня заступник голови Харківської облради вийшов під заставу у майже 5 млн.