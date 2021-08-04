  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Голову Харківської облради Товмасяна вигнали із «Слуги народу»

    документ
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Артур Товмасян більше не &laquo;слуга&raquo; - Голову Харківської облради Товмасяна вигнали із «Слуги народу»

    Артур Товмасян більше не «слуга»

    Фото: facebook.com/artur.tovmasiian

    У Харківській обласній раді пройшли позачергові загальні збори депутатської фракції «Слуга народу»

    Голову Харківської облради Артура Товмасяна на регіональних зборах виключили із фракції «Слуга народу». Про це сказала депутат Харківської облради із фракції «слуг» Юлія Ковалевська.

    Відзначено, що сьогодні о 16:00 у Харківській обласній раді почалися позачергові загальні збори депутатської фракції «Слуга народу».

    «Виключили (Товмасяна із фракції. - ред.) більшістю. Він також сам написав заяву», – розповіла Ковалевська.

    Фото: Артур Товмасян/Facebook
    Фото: Артур Товмасян/Facebook

    Раніше Артуру Товмасяну повідомили про підозру в отриманні хабара.

    22 липня правоохоронці провели обшуки у Харківській облраді. Тоді джерела у правоохоронних органах повідомляли про трус у кабінетах голови облради Артура Товмасяна та його заступника Андрія Малиша.

    За даними слідства, заступник голови облради вимагав та отримав 1 млн 50 тис. гривень від директора комунального підприємства за те, аби той залишився на посаді. Він був затриманий відразу після отримання останньої частини неправомірної вигоди в розміні 350 тис. гривень.

    Після цього генеральна прокуратура повідомила про вручення підозри Андрію Малишу.

    Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід: перебування під вартою до 20 вересня з альтернативою внесення 4,75 млн гривень застави.

    29 липня заступник голови Харківської облради вийшов під заставу у майже 5 млн.

    Читайте також: «Слуга народу» очолив облраду Харківщини
    Теги: Харків прокуратура депутат корупція в Україні хабар чиновник скандал Харківщина Антикорупційний суд партія Слуга народу Вищий антикорупційний суд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Голову Харківської облради Товмасяна вигнали із «Слуги народу»