Нема ніякої монобільшості. Комітет виборців вирахував реальну коаліцію у парламенті

У першому півріччі 2021 року монобільшість не забезпечувала 226 «за», надаючи в середньому 217 голосів

Комітет виборців України проаналізував законодавчу роботу Верховної Ради у першому півріччі 2021 року. Всього за цей період було прийнято 137 законів (цифра дещо збільшиться після підписання президентом решти прийнятих законопроєктів).

Аналітики зазначають, що найчастіше закони приймалися за рахунок голосів фракції «Слуга народу» та групи «Довіра». В цілому монобільшість не забезпечувала 226 «за», надаючи в середньому 217 голосів. Тому частину голосів додавали депутати з групи «Довіра» – в середньому ще 14 «за», що дозволяло забезпечити 231 голос. Також дещо частіше за інших голосами владі допомагали депутати фракції «Голос». В середньому за прийняті закони голосували 11 депутатів або 57% від складу фракції.

У депутатів ЄС показник підтримки прийнятих законів складає 55%, групи «За майбутнє» – 53%, ВО «Батьківщина» – 50%. Натомість, майже не голосували за рішення Ради депутати ОПЗЖ. У середньому «за» голосували лише 14% депутатів фракції.

Графіка: Комітет виборців України

«Упродовж останніх півроку депутати «Слуги народу» стали дещо частіше голосувати «за» у порівнянні із попереднім періодом роботи Верховної Ради. Якщо у період із вересня 2020 року по січень 2021 року в середньому «за» голосували лише 206 депутатів монобільшості, то в період із лютого по липень 2021 року – 217 депутатів. Однак, як і раніше, власних голосів «Слуги народу» було недостатньо для самостійного ухвалення рішень», – заявив голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

«Всупереч поширеній думці, що основним союзником влади в парламенті є група «За майбутнє», показники підтримки депутатами цієї групи прийнятих законів не є надто високими. Натомість, основним союзником монобільшості найчастіше виступає група «Довіра». Також до реальних союзників можна віднести фракцію «Голос». Проте варто відзначити, що за останні півроку підтримка депутатами «Голосу» прийнятих законів теж дещо знизилася», – додав Кошель.

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