Мер міста Золочів оголосив голодування через незаконне будівництво

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Ігор Гриньків на місці скандального будівництва,скріншот з відео

Мер закликав місцевих мешканців «взяти молотки і стукати в муру самобуду»

Міський голова міста Золочів Львівської області Ігор Гриньків 14 травня оголосив безстрокове голодування на знак протесту проти «самочинного будівництва» на Вічевій площі Золочева.

Про це Гриньків повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Я прийняв рішення перенести свій робочий кабінет сюди, на бульвар Сковороди. Я оголошую безстрокове голодування до того часу, поки зможу. І щодня зранку до вечора буду тут, щоб пильнувати, аби правопорушники, які влаштували тут самочинне будівництво, його не продовжували», - заявив у відеозверненні очільник міста.

Також Гриньків закликав місцевих мешканців «взяти молотки і стукати в муру самобуду», проти зведення якого він протестує.

До слова, Шевченківський районний суд Києва переніс на 15 травня розгляд справи народного депутата Надії Савченко, яку звинувачують у державній зраді.

Савченко продовжує голодування. Наразі вона не вживає вітамінів: «Від вітамінів на голодний шлунок тільки рвота». Савченко також розказала, чим займається у камері.