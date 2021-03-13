Мер Ніцци просить дозволу на використовувати російської вакцини

Правий французький політик хоче розпочати щеплення «Спутником»

З проханням дати дозвіл на ввезення до країни російської вакцини «Спутник V» звернувся до влади Франції мер курортної Ніцци.

«Прошу владу, що опікується охороною здоров'я, дозволити мені зробити це», – написав Крістіан Естрозі у своєму Twitter.

Естрозі також опублікував фрагмент свого інтерв'ю місцевій радіостанції, в якому пояснює, що вважає за потрібне прискорити темпи вакцинації в Ніцці. Мер пояснив, що виступає за децентралізацію у Франції, оскільки часто в кризових ситуаціях регіональна влада може діяти швидше за центральну. Як приклад він навів питання постачання масками: за словами Естрозі, минулої весни він швидко вирішив цю проблему в Ніцці, тоді як у решті країни спостерігався серйозний дефіцит.

«Ніцца – місто міжнародного значення», – додав він, пояснюючи, яким чином може самостійно домовитися про постачання російської вакцини.

Естрозі – французький політик. Він представляє опозиційну праву партію «Республіканці».

Наприкінці лютого президент Чехії Мілош Земан звернувся до президента РФ Володимира Путіна з проханням почати поставки вакцини «Спутник V».

На початку березня Російський фонд прямих інвестицій повідомив, що Північна Македонія затвердила російську вакцину «Спутник V» для екстреного використання.

Також стало відомо, що голову МОЗ Словаччини відправили у відставку після таємної закупівлі російської вакцини проти Covid-19 «Спутник V».