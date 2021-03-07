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    Північна Македонія схвалила російську вакцину «Супутник V»

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    Європейський регулятор наразі не&nbsp;затвердив російську вакцину &laquo;Супутник V&raquo;&nbsp;для використання в ЄС - Північна Македонія схвалила російську вакцину «Супутник V»
    Європейський регулятор наразі не затвердив російську вакцину «Супутник V» для використання в ЄС

    Перша партія складається з трьох тисяч доз вакцини

    Російський фонд прямих інвестицій повідомив, що Північна Македонія затвердила російську вакцину Спутник V для екстреного використання.

    Про це повідомляє Reuters.

    Македонське агентство MIA повідомило, що перша партія з трьох тисяч доз вакцини, закуплених МОЗ у російського виробника, має прибути в країну у неділю, 7 березня, спецтранспортом через компанію DHL.

    Міністр охорони здоров’я Венко Філіпче і посол Російської Федерації в країні Сергій Базднікін зустрінуть вакцини у міжнародному аеропорту Скоп'є.

    Європейський регулятор з медпрепаратів EMA наразі не затвердив російську вакцину «Супутник V» для використання в ЄС.

    З країн Євросоюзу Угорщина і Словаччина вже схвалили застосування вакцини в індивідуальному порядку, не чекаючи загальноєвропейської реєстрації.

    Зокрема, Словаччина не буде повертати російському виробнику партію вакцини «Супутник V» попри сумніви в її безпеці та ефективності.

    До слова, напередодні президент Венесуели зробив щеплення вакциною «Супутник V» і заговорив російською.

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    Теги: ЄС Росія міністр Північна Македонія щеплення вакцинація коронавірус
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