Північна Македонія схвалила російську вакцину «Супутник V»

Європейський регулятор наразі не затвердив російську вакцину «Супутник V» для використання в ЄС

Перша партія складається з трьох тисяч доз вакцини

Російський фонд прямих інвестицій повідомив, що Північна Македонія затвердила російську вакцину Спутник V для екстреного використання.

Про це повідомляє Reuters.

Македонське агентство MIA повідомило, що перша партія з трьох тисяч доз вакцини, закуплених МОЗ у російського виробника, має прибути в країну у неділю, 7 березня, спецтранспортом через компанію DHL.

Міністр охорони здоров’я Венко Філіпче і посол Російської Федерації в країні Сергій Базднікін зустрінуть вакцини у міжнародному аеропорту Скоп'є.

Європейський регулятор з медпрепаратів EMA наразі не затвердив російську вакцину «Супутник V» для використання в ЄС.

З країн Євросоюзу Угорщина і Словаччина вже схвалили застосування вакцини в індивідуальному порядку, не чекаючи загальноєвропейської реєстрації.

Зокрема, Словаччина не буде повертати російському виробнику партію вакцини «Супутник V» попри сумніви в її безпеці та ефективності.

До слова, напередодні президент Венесуели зробив щеплення вакциною «Супутник V» і заговорив російською.