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    Президент Чехії просить у Путіна вакцину «Супутник V»

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    Росія висловила готовність поставити Чехії препарат - Президент Чехії просить у Путіна вакцину «Супутник V»

    Росія висловила готовність поставити Чехії препарат

    Земан погодив прохання з прем’єр-міністром

    Президент Чехії Мілош Земан звернувся до президента РФ Володимира Путіна з проханням почати поставки вакцини «Супутник V».

    Про це повідомляє РБК.

    За словами чеського лідера, він погодив прохання з прем’єр-міністром Андрієм Бабішем. Земан уточнив, що Росія висловила готовність поставити Чехії препарат.

    Земан також зазначив, що для ухвалення використання «Супутника V» в Чехії буде достатньо рішення національного регулятора, Державного інституту з контролю за ліками.

    Таким чином, президент не буде наполягати на схвалення вакцини регулятором ЄС, Європейським агентством з лікарських засобів.

    Нагадаємо, Чорногорія розпочала вакцинацію проти коронавірусу дозами російської вакцини «Супутник V», яку їй подарувала сусідня Сербія. Першим в Чорногорії щеплення отримав 66-річний житель будинку для літніх людей.

    До слова, президент Чехії Мілош Земан заявив, що йому не подобаються революції на зразок Майдану в Україні та засудив штурм Капітолія у Вашингтоні.

    Як повідомляв Главком, у лютому перша країна ЄС дозволила використання російської вакцини від Covid-19. І це – Угорщина.

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    Теги: Росія Чехія президент щеплення вакцинація коронавірус
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