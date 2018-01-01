Mercedes-Benz вибачився перед Китаєм через цитування Далай-лами

В Китаї Далай-ламу вважають «небезпечним сепаратистом»

Німецький автовиробник Mercedes-Benz вибачився перед китайськими користувачами за допис в Instagram із цитатою духовного лідера Тибету Далай-лами, якого в Китаї вважають «небезпечним сепаратистом». Про це повідомляє Reuters. У заяві на китайській веб-платформі Weibo автовиробник заявив, що негайно видалив «суперечливий



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В Китаї Далай-ламу вважають «небезпечним сепаратистом»

Німецький автовиробник Mercedes-Benz вибачився перед китайськими користувачами за допис в Instagram із цитатою духовного лідера Тибету Далай-лами, якого в Китаї вважають «небезпечним сепаратистом».

Про це повідомляє Reuters.

У заяві на китайській веб-платформі Weibo автовиробник заявив, що негайно видалив «суперечливий допис» і перепросив у китайського народу.

«Ми негайно здійснимо кроки для поглиблення нашого розуміння китайської культури та цінностей, включно із нашими міжнародними співробітниками, щоб допомогти стандартизувати наші дії, аби ця проблема більше не повторилася», - йдеться в заяві.

В мережі Instagram фото автомобіля Mercedes білого кольору супроводжувалося цитатою Далай-лами: «Погляньте на ситуацію з різних боків і станете більш відкритими». Цей допис у соціальній мережі викликав критику з боку китайських користувачів.

Іноземні бренди в Китаї намагаються привабити тамтешніх покупців через зростання їхніх купівельних можливостей. Вибачення за цитату Далай-лами у китайському сегменті мережі може свідчити, що бренд Mercedes-Benz боїться зазнати у Китаї репутаційних втрат. Раніше під удар потрапили авіакомпанія Delta Air Lines і виробник одягу Zara через те, що позначали Тибет і Тайвань як країни.

Китай захопив Тибет у 1951 році. Духовний і на той час світський лідер країни Далай-лама XIV (Нгагваанг Ловзаанг Тэнцзиин Гьямцхо) намагався співіснувати з китайцями, але після придушення антикитайського повстання в 1959 році втік до Індії та очолив тибетський уряд у вигнанні. В березні 2011 року він відмовився від політичної влади та залишився лише духовним лідером.

Китайська Республіка на острові Тайвань є частково визнаною державою-засновником ООН, яка також претендує на всю територію Китаю. КНР не визнає Тайвань і вважає своєю територією.

Джерело: Еспресо ТВ