Мерія Батумі почистила озеро після твіту посла Швеції

Посол Тідестрем опублікував фото, на якому видно мастильну пляму і сміття у воді біля берега

У Грузії мерія міста Батумі почистила озеро Ардагані після того, як посол Швеції Ульрік Тідестрем у своєму Twitter показав фото сміття у водоймі.

Про це передає місцеве видання «Грузія online».

Тідестрем опублікував знімок озера, розташованого на Батумському бульварі. На фото видно величезну мастильну пляму, а також велику кількість сміття у воді біля берега.

«Танцюючі фонтани у Батумі. Здалеку красиво, хоча зблизька вони вже не такі привабливі», — написав Тідестрем.

Dancing Fountains pond in #Batumi . Beautiful from afar. Less appealing up close. #KeepGeorgiaTidy @SwedeninGE @CleanUpGeorgia @AlumniSweden pic.twitter.com/rPA8bDrNDN

Незабаром після цього міська компанія «Батуміс цкалі» поширила заяву, у якій повідомлялося про очищення Ардагані. Там же зазначалося, що невідомі особи злили у водойму «чужорідну рідину».

«Води стічної системи міста потрапляють в озеро Ардагані. Стічні води часто забруднені відходами, які в результаті виявляються в озері», - сказано в заяві «Батуміс цкалі».

Вже після обіду Тідестрем опублікував ще одне фото – вже очищене озеро Ардагані.

«Озеро з Танцюючими фонтанами (озеро Ардагані) кілька годин потому. Я дізнався, що «Батуміс цкалі» часто очищає озеро і що місцеві органи влади розслідують витік з трубопроводу. Здається, всю красу озера відновлено», — написав посол Швеції.

Dancing Fountains pond (Ardagani lake) a few hours later. I learned that #Batumi Water cleans the lake frequently, and that authorities have been investigating a temporary pipe leakage. The full beauty of the lake seems restored @SwedeninGE #KeepGeorgiaTidy @CleanUpGeorgia pic.twitter.com/mi6fJxKDRg