  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Мерія Батумі почистила озеро після твіту посла Швеції

    • Розсилка
    У Грузії мерія Батумі почистила озеро після твіту посла Швеції - Мерія Батумі почистила озеро після твіту посла Швеції
    У Грузії мерія Батумі почистила озеро після твіту посла Швеції
    Фото: Ульрік Тідестрем

    Посол Тідестрем опублікував фото, на якому видно мастильну пляму і сміття у воді біля берега

    У Грузії мерія міста Батумі почистила озеро Ардагані після того, як посол Швеції Ульрік Тідестрем у своєму Twitter показав фото сміття у водоймі.

    Про це передає місцеве видання «Грузія online».

    Тідестрем опублікував знімок озера, розташованого на Батумському бульварі. На фото видно величезну мастильну пляму, а також велику кількість сміття у воді біля берега.

    «Танцюючі фонтани у Батумі. Здалеку красиво, хоча зблизька вони вже не такі привабливі», — написав Тідестрем.

    Незабаром після цього міська компанія «Батуміс цкалі» поширила заяву, у якій повідомлялося про очищення Ардагані. Там же зазначалося, що невідомі особи злили у водойму «чужорідну рідину».

    «Води стічної системи міста потрапляють в озеро Ардагані. Стічні води часто забруднені відходами, які в результаті виявляються в озері», - сказано в заяві «Батуміс цкалі».

    Вже після обіду Тідестрем опублікував ще одне фото – вже очищене озеро Ардагані.

    «Озеро з Танцюючими фонтанами (озеро Ардагані) кілька годин потому. Я дізнався, що «Батуміс цкалі» часто очищає озеро і що місцеві органи влади розслідують витік з трубопроводу. Здається, всю красу озера відновлено», — написав посол Швеції.

    Компанія «Батуміс цкалі» також закликала населення не кидати сміття в водостоки і канали.

    сміття Грузія посол Twitter
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ