Меркель обіцяє Путіну обговорити з Порошенком арешт Вишинського

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Ангела Меркель зустрілась з Володимиром Путіним у Сочі

Путін назвав ситуацію з арештом Вишинського «безпрецедентною»

Канцлер Німеччини Ангела Меркель пообіцяла підняти питання арешту російського пропагандиста Кирила Вишинського на зустрічі з президентом Петром Порошенком. Про це вона повідомила на спільній з президентом РФ Володимиром Путіним прес-конференції за підсумками зустрічі, що відбулася в Сочі в п'ятницю, 18 травня.

У свою чергу Путін назвав ситуацію з арештом Вишинського «безпрецедентною».

«Людині намагаються пред'явити звинувачення в державній зраді за те, що він робив публічно і виконував свої професійні обов'язки. Я такого віддавна не бачив, такого здавна не пригадаю», - сказав Путін.

Нагадаємо, 17 травня суд відправив журналіста Вишинського під варту на два місяці без права внесення застави.

Напередодні Слідком РФ підтвердив, що керівник «РИА Новости Украина» Вишинський отримав російське громадянство у 2015 році.

Зазначимо, що Служба безпеки України викликала на допиту 47 осіб у справі про державну зраду директора видання «РИА Новости Україна» Кирила Вишинського.

Нагадаємо, 15 травня Вишинському оголошено підозру у державній зраді, його затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За проведення антиукраїнської діяльності Вишинський отримував щомісяця 53 тисячі євро.

Голова департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко запропонував розглянути варіант обміну затриманого 15 травня керівника агентства «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського на незаконно захопленого в Москві українського журналіста Романа Сущенка.

16 травня Слідчий комітет Росії порушив кримінальне провадження за фактом затримання в Києві головного редактора інформаційного агентства «РИА Новини» в Україні Кирила Вишинського.