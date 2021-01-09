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    Меркель попередила про «найважчі місяці» пандемії

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    <p>Жорсткий локдаун міг завершитися у Німеччині 10 січня, однак був продовжений до 31 січня</p> - Меркель попередила про «найважчі місяці» пандемії

    Жорсткий локдаун міг завершитися у Німеччині 10 січня, однак був продовжений до 31 січня

    Фото:

    Німеччина має йти до зниження рівня захворюваності на коронавірус

    Канцлер Німеччини Ангела Меркель очікує найближчими тижнями найважчу фазу пандемії Covid-19. Про це вона заявила у зверненні, опублікованому на сайті уряду Німеччини.

    «Це друга небезпечна хвиля пандемії, яку переживає наша країна, як і багато європейських країн. Наступні тижні зими стануть найважчою фазою пандемії», – заявила Меркель.

    Вона також зазначила, що медики у багатьох лікарнях працюють на межі можливостей. При цьому поки неможливо об'єктивно оцінити, як на захворюваність вплинули різдвяні і новорічні свята. Меркель додала, що у нинішній ситуації Німеччина має прагнути до зниження числа заражень до рівня літа-осені 2020 року.

    Канцлер також закликала скоротити особисті контакти і дотримуватися протиепідемічних правил.

    «Чим послідовніше ми будемо в цьому питанні, тим менше нам доведеться жити з такими обмеженнями», – заявила Меркель.

    Нагадаємо, що влада Німеччини продовжила та посилила локдаун.

    Теги: Німеччина Ангела Меркель свята новорічні свята коронавірус
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