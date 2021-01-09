Меркель попередила про «найважчі місяці» пандемії

Жорсткий локдаун міг завершитися у Німеччині 10 січня, однак був продовжений до 31 січня

Німеччина має йти до зниження рівня захворюваності на коронавірус

Канцлер Німеччини Ангела Меркель очікує найближчими тижнями найважчу фазу пандемії Covid-19. Про це вона заявила у зверненні, опублікованому на сайті уряду Німеччини.

«Це друга небезпечна хвиля пандемії, яку переживає наша країна, як і багато європейських країн. Наступні тижні зими стануть найважчою фазою пандемії», – заявила Меркель.

Вона також зазначила, що медики у багатьох лікарнях працюють на межі можливостей. При цьому поки неможливо об'єктивно оцінити, як на захворюваність вплинули різдвяні і новорічні свята. Меркель додала, що у нинішній ситуації Німеччина має прагнути до зниження числа заражень до рівня літа-осені 2020 року.

Канцлер також закликала скоротити особисті контакти і дотримуватися протиепідемічних правил.

«Чим послідовніше ми будемо в цьому питанні, тим менше нам доведеться жити з такими обмеженнями», – заявила Меркель.

Нагадаємо, що влада Німеччини продовжила та посилила локдаун.