  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Меркель заявила, що вакцинується від коронавірусу в порядку черги

    • Розсилка
    Меркель заявила, що вакцинується від коронавірусу в порядку черги

    Німеччина, як і низка інших країн ЄС, розпочала свою програму вакцинації 27 грудня

    Канцлер Німеччини Ангела Меркель зробить щеплення від COVID-19, коли «настане її черга».

    Про це вона заявила під час новорічної промови, пише DW.

    За словами Меркель, вакцина «дає надію».

    «Ось вже декілька днів у надії є обличчя: обличчя перших щеплених, літніх людей та їх доглядальниць, медичного персоналу відділень інтенсивної терапії… Не тільки тут, а й у всій Європі і в багатьох інших країнах», — підкреслила вона.

    Німеччина, як і низка інших країн ЄС, розпочала свою програму вакцинації 27 грудня, хоча перше щеплення від коронавірусу у ФРН зробили днем раніше 101-річній жінці.

    На відміну від деяких інших країн, зокрема США, Німеччина не включила чиновників до переліку тих, хто в першу чергу отримає вакцину від коронавірусу.

    Теги: ЄС США Німеччина Ангела Меркель щеплення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies