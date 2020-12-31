Меркель заявила, що вакцинується від коронавірусу в порядку черги

Німеччина, як і низка інших країн ЄС, розпочала свою програму вакцинації 27 грудня

Канцлер Німеччини Ангела Меркель зробить щеплення від COVID-19, коли «настане її черга».

Про це вона заявила під час новорічної промови, пише DW.

За словами Меркель, вакцина «дає надію».

«Ось вже декілька днів у надії є обличчя: обличчя перших щеплених, літніх людей та їх доглядальниць, медичного персоналу відділень інтенсивної терапії… Не тільки тут, а й у всій Європі і в багатьох інших країнах», — підкреслила вона.

Німеччина, як і низка інших країн ЄС, розпочала свою програму вакцинації 27 грудня, хоча перше щеплення від коронавірусу у ФРН зробили днем раніше 101-річній жінці.

На відміну від деяких інших країн, зокрема США, Німеччина не включила чиновників до переліку тих, хто в першу чергу отримає вакцину від коронавірусу.