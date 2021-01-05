Без шоу та дітей. Усі новорічні звернення Меркель: як це було

Про найвпливовішу жінку в світі

16 років поспіль вона звертається до своєї нації як канцлер. В консервативних костюмах, майже без макіяжу, з незмінною зачіскою, на одному , традиційному фоні, без шоу, декорацій, акторів другого плану, сюсюкань, недоречних жартів, згадувань опонентів , загравань, спецефектів, спокійно і серйозно розмовляє зі своїм народом.

Лідеру і зрілій нації важливіші зміст, а не форма. Правда , а не ілюзії. Й нікому в голову не приходить обговорювати її зовнішність, вік , стриманий стиль.

Вже десятиріччя пані Меркель залишається найвпливовішою жінкою в світі, беззаперечним лідером ЄС, її підтримку Україні важко переоцінити, бо сама вона своїм авторитетом тримала єдність Євросоюзу в питаннях санкцій проти РФ.

Новорічні звернення Ангели Меркель

В останньому новорічному зверненні пані Меркель повторила те, що пообіцяла 4 роки тому- більше вона не балотуватиметься на канцлера. Важко уявити, хто зможе досягти її рівня авторитету і лідерства.

Джерело: блог Ірини Геращенко

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