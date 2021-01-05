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    Думки вголос

    Без шоу та дітей. Усі новорічні звернення Меркель: як це було

    • Ірина Геращенко

      Народний депутат України

    • Розсилка
    <span>Федеральна канцлерка Німеччини</span> - Без шоу та дітей. Усі новорічні звернення Меркель: як це було
    Федеральна канцлерка Німеччини
    Фото: AFP

    Про найвпливовішу жінку в світі

    16 років поспіль вона звертається до своєї нації як канцлер. В консервативних костюмах, майже без макіяжу, з незмінною зачіскою, на одному , традиційному фоні, без шоу, декорацій, акторів другого плану, сюсюкань, недоречних жартів, згадувань опонентів , загравань, спецефектів, спокійно і серйозно розмовляє зі своїм народом.

    Лідеру і зрілій нації важливіші зміст, а не форма. Правда , а не ілюзії. Й нікому в голову не приходить обговорювати її зовнішність, вік , стриманий стиль.

    Вже десятиріччя пані Меркель залишається найвпливовішою жінкою в світі, беззаперечним лідером ЄС, її підтримку Україні важко переоцінити, бо сама вона своїм авторитетом тримала єдність Євросоюзу в питаннях санкцій проти РФ.

    Новорічні звернення Ангели Меркель
    Новорічні звернення Ангели Меркель

    В останньому новорічному зверненні пані Меркель повторила те, що пообіцяла 4 роки тому- більше вона не балотуватиметься на канцлера. Важко уявити, хто зможе досягти її рівня авторитету і лідерства.

    Джерело: блог Ірини Геращенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЄС Німеччина Ангела Меркель політика
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