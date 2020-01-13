Меркель просить віддати Німеччині приміщення, які Гройсман «подарував» Епіфанію



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Німецька сторона хоче отримати приміщення в безкоштовне довгострокове користування

Міністерство закордонних справ (МЗС) просить Кабмін і Київську міськдержадміністрацію (КМДА) розглянути питання передачі Німеччини в безкоштовне користування будівлі на вул. Лютеранській 18-20 в центрі Києва.

МЗС просить запропонувати правові механізми передачі будівлі для облаштування в ньому німецького культурного та освітнього центру.

Про це KV стало відомо з листа Міністерства закордонних справ в Кабмін і КМДА.

Як повідомляє МЗС, Німеччина тривалий час піднімає питання передачі в користування німецькій стороні будівлі колишньої євангелічної школи на вул. Лютеранській, 18-20. Цю тему піднімала також особисто канцлер Німеччини Ангела Меркель, і МЗС очікує розмови про це під час візиту прем'єр-міністра Олексія Гончарука в Німеччину на початку 2020 року.

«За вказаною адресою планується розмістити німецькомовну школу і інститут Гете, що обумовлено зростаючим інтересом до німецької мови і обмеженістю приміщень, в яких розміщені ці дві організації», - сказано в листі.

Відзначається, що німецька сторона хоче отримати приміщення в безкоштовне довгострокове користування, і обіцяє інвестувати в реставрацію приміщень зі збереженням їх архітектурної цінності і культурної спадщини.

МЗС акцентує увагу на тому, що для вирішення цього питання необхідно внести зміни в законодавство про оренду держмайна, зокрема в «Методику розрахунку орендної плати за державне майно».

На думку дипломатів, передача приміщень в користування Німеччини могло б допомогти відкрити в Берліні для україномовної громади школи з двомовною українсько-німецькою освітою. Це питання неодноразово піднімалося українською стороною, але не знаходило підтримки з боку німецької влади.

Нагадаємо, напередодні парламентських виборів в Україні в липні прем'єр-міністр Володимир Гройсман на зустрічі з предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм зробив широкий жест підтримки новоствореній церкві: під адміністративну будівлю ПЦУ отримала будівлю в самому центрі Києва.

«Православна церква України тепер має можливість для своєї діяльності - не лише в храмах, а й в адміністративній будівлі. Зараз іде процес становлення церкви, тож уряд прийняв рішення передати приміщення», - процитувала тоді слова прем’єра його пресслужба.

Водночас, прем'єр і прес-служба Кабміну промовчали про те, про яку саме будівлю йдеться. Щоб дізнатися це, ЗМІ довелося писати запити в різні міністерства. Виявилося, що Гройсман одним розчерком пера віддав православним будівлю, на яку історично претендують представники іншої конфесії - лютерани.

Як повідомлялось, на початку липня УПЦ КП попросила суд скасувати наказ Мінкультури в частині втрати чинності реєстрації статуту Української православної церкви Київського Патріархату.

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