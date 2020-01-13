Пристайко запевняє, що Іран не намагається перекласти на США провину за збиття літака



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко

Пристайко наголосив, що Тегеран на найвищому рівні визнає свою відповідальність за збитття літака

Іранська влада не намагається офіційно перекласти провину за збитий український літак із себе на США, заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

Про це глава МЗС України заявив у коментарі «BBC Radio 4».

Пристайко наголосив, що Тегеран на найвищому рівні визнає свою відповідальність, зокрема йдеться про президента країни Хасана Рухані.

«На нижчих рівнях, включно з керівником військової авіації, було довге пояснення, про те, як зростала напруга через дії США та коаліції…, що були надмірні дії на тактичному рівні і т.д.», — сказав він.

За словами Пристайка, на найвищому рівні Іран запевнив як Україну, інші країни, що втратили своїх громадян в авіакатастрофі (це Швеція, Велика Британія, Канада та Афганістан), так і міжнародну спільноту, що ніхто не уникне покарання.

«І ще один момент, про який чітко сказав президент Ірану: не забувайте, що половина пасажирів літака були громадяни Ірану. Тож й Іран має виконати частину своїх зобов'язань», — додав міністр.

До слова, Верховна Рада у вівторок планує ухвалити постанову про збитий в Ірані літак МАУ.

Як відомо, робота по розшифровці бортових самописців збитого в Ірані Boeing МАУ буде проводитися в Україні.

До 19 січня тіла загиблих мають повернути в Україну. Український уряд виплатить родинам загиблих в авіакатастрофі в Ірані по 200 тисяч гривень допомоги.

Як повідомлялося, військові Ірану взяли на себе повну відповідальність за збитий український літак.

У столиці Ірану розпочалися акції протесту після того, як влада країни визнала, що український літак у середу під Тегераном помилково збили іранські військові.

У суботу вранці, 11 січня, Іран офіційно визнав, що український літак МАУ, який летів із Тегерана до Києва, був «випадково» збитий ракетою. Іранські військові пояснили, що літак був помилково сприйнятий як ворожа ціль після того, як він повернув у бік одного з військових об’єктів.

Раніше Іран категорично заперечував збиття українського літака ракетою.

За інформацією джерел ЗМІ, Іран збив український літак двома російськими ракетами «Тор».

Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.