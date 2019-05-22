Меркель та Макрон обговорили з Путіним втілення мінських угод



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Еммануель Макрон, Володмир Путін та Анґела Меркель

Телефонна розмова політиків відбулася на тлі зміни влади в Україні

Канцлер Німечиини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон провели спільну телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє видання DW.

Як повідомив речник німецького уряду Штеффен Зайберт, політики обговорили втілення мінських домовленостей після обрання нового президента України.

Політики обговорили, як можна сприяти втіленню мінських домовленостей після обрання нового президента України. Меркель та Макрон знову розкритикували нещодавні укази Путіна про спрощення надання російського громадянства українцям, зазначив Зайберт, йдеться у повідомленні на сайті німецького канцлера

Окрім того, Меркель та Макрон підкреслили, що Росія зберігає місце в Раді Європи, але наголосили на необхідності знайти швидке вирішення «ще відкритих питань», щоб вона могла залишатися повноцінним членом.

Інші теми, які обговорили лідери трьох держав, - ситуація в Сирії та навколо Ірану.

Тим часом у Кремлі заявили, що під час телефонної розмови обговорювалася ситуація довкола «внутрішньоукраїнської кризи» та з урахуванням зміни української влади. Як зазначається у повідомленні на сайті російського президента, сторони погодилися стосовно «безальтернативності» мінських домовленостей як основи мирного врегулювання на Донбасі.

Крім того, Путін нагадав про «пріоритетність» набуття в Україні чинності законом про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей, проведення амністії, розмежування сил та налагодження прямого діалогу Києва з Донецьком та Луганськом.

У повідомленні на сайті Кремля також вказується, що Путін «звернув увагу» співрозмовників на ухвалений Верховною Радою «дискримінаційний» закон про українську мову як державну та висловив нерозуміння щодо відмови окремих держав розглянути відповідне питання на засіданні Ради Безпеки ООН.