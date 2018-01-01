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    Меркель відвідає Всесвітній економічний форум в Давосі

    Канцлер ФРН в восьме відвідає провідний міжнародний форум в Швейцарії
    Речник уряду ФРН Стефан Зайберт повідомив в п’ятницю про те, що німецька канцлерка має намір відвідати цьогорічне засідання Всесвітнього економічного форуму в Давосі. [READ_MORE] Під час свого візиту в середу 24 січня вона має намір проголосити промову, а також в рамках перебування на саміті провести двосторонні зустрічі із низкою
    • Сьогодні, 13:59
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    Ангела Меркель&nbsp;
    Ангела Меркель 

    Канцлер ФРН в восьме відвідає провідний міжнародний форум в Швейцарії

    Речник уряду ФРН Стефан Зайберт повідомив в п’ятницю про те, що німецька канцлерка має намір відвідати цьогорічне засідання Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

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    Під час свого візиту в середу 24 січня вона має намір проголосити промову, а також в рамках перебування на саміті провести двосторонні зустрічі із низкою політиків. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Виступ Ангели Меркель відбудеться в той же самий день, що і виступ президента Франції Еманюеля Макрона, і за два дні до того як Дональд Трамп має відвідати Давос 26 січня. Очікується, що канцлерка ФРН в тому числі має під час виступу зачепити питання реформування ЄС.

    Цьогорічна участь Ангели Меркель у саміті Всесвітнього економічного форуму в Давосі була під питанням, зважаючи на проблеми із формуванням правлячої коаліції після виборів до Бундестагу в вересні 2017 року. Всього за період перебування на посаді очільника уряду ФРН із 2005 року Ангела Меркель відвідувала саміт ВЕФ сім разів. 

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