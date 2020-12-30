Байден назвав кандидатів на заступників міністра оборони

Байден запропонував призначити першим заступником міністра оборони США Кетлін Хікс

Обраний президент США Джо Байден назвав двох кандидатів на посади заступників міністра оборони.

Про це повідомила пресслужба Байдена.

Байден запропонував призначити першим заступником міністра оборони США Кетлін Хікс. Вона була радником Байдена і є віце-президентом Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні.

Також Байден висунув на посаду заступника очільника Пентагону з політичних справах Коліна Кола. Кол раніше був радником Байдена з питань безпеки.

Нагадаємо, чинний глава Білого дому Дональд Трамп назвав Джо Байдена фейковим президентом, а вибори у США – гіршими, ніж в Афганістані.

Як повідомлялося, американський президент Дональд Трамп вважає, що Міністерству юстиції та Федеральному бюро розслідувань США має бути «соромно» через відсутність розслідування фальсифікацій на президентських виборах.