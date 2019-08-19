Мешканці Лисичанська залишилися без води через мільйонні борги водоканалу



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Енергетики почали знеструмлення об'єктів «Лисичанськводоканалу»

На сьогоднішній день «Лисичанськводоканал» заборгував енергетикам 165 млн грн

Жителі міста Лисичанськ Луганської області в понеділок, 19 серпня, знову залишили без води. Причиною стали величезні борги КП «Лисичанськводоканал» за електроенергію.

Про це повідомляє видання «Час Пік».

Зазначається, що енергетики почали знеструмлення об'єктів «Лисичанськводоканалу», у результаті чого в різних районах міста в кранах вже почала зникати вода.

У ЛЕО вже не в перший раз попереджають владу Лисичанська про те, що місто надовго може залишитися без водопостачання. Періодично в кранах містян, які стали заручниками ситуації, зникає вода. Іноді людям доводиться сидіти без води по декілька діб.

Повідомляється, що на сьогоднішній день «Лисичанськводоканал» заборгував енергетикам 165 млн грн.

До слова, протягом 20-21 серпня шість мікрорайонів Вінниці і п’ять довколишніх сіл залишаться без водопостачання.