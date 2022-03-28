Мешканці окупованих територій на Луганщині розвінчали проросійський стереотип – голова ОДА

Російські окупанти продовжують гатити по наших населених пунктах

Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай заявив, що мешканці окупованих територій на Луганщині розвінчали стереотип стосовно того, що вони були дуже проросійськи налаштовані. Про це він повідомив під час загальноукраїнського телемарафону, передає «Главком».

«Коли орки зайшли на територію області достатньо глибоко, місцеве населення почало виходити на протестні акції. Зокрема, це відбулося у населених пунктах Сватове, Білокуракине, Старобільськ, Новопсков. Така поведінка людей здивувала найзатятіших скептиків (котрі вважали тамтешнє населення проросійським – «Главком»). Подібні мітинги тривали до того часу, поки ворог не почав стріляти по мирних людях», – наголосив керманич області.

При цьому Гайдай зауважив, що освітяни відмовилися запускати навчальний процес за «л/днрівськими» підручниками, оскільки розуміють, що фейковий документ про освіту ніде не буде визнано.

Крім цього, голова Луганської ОДА наголосив, що російські окупанти продовжують гатити по наших населених пунктах. Зокрема, у Золотому та Гірському тіла людей лежать на вулицях, їх неможливо забрати через прицільні обстріли.

Як відомо, в Україні триває 33-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.