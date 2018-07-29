Сапери ЗСУ знищили 50 російських мін, заборонених міжнародними конвенціями



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У Збройних силах України міни ПМН-2 не використовуються і потрапили в Україну з території Росії

Сапери однієї з бригад Збройних сил України у зоні провдення операції Об'єднаних сил знищили 50 ворожих мін, заборонених міжнародними конвенціями.

Як повідомили у штабі, протипіхотні міни ПМН-2 були виявлені біля однієї з позицій в смузі оборони бригади. Всі знайдені боєприпаси були 1987 року виробництва. У Збройних силах України вони не використовуються і потрапили в Україну з території Росії.

«Ворожа міна є забороненою міжнародними конвенціями як антигуманна. Під час її спрацювання наноситься сильне ураження нижніх кінцівок людини, що спричиняє сильне каліцтво», - зазначається у повідомленні.

Також повідомляється, що ворог встановив свої вибухові пристрої за всіма правилами мінування та ретельно замаскував це місце. Міни встановили в лісосмузі ромбами по чотири одиниці, а п’яту ставили перед умовною фігурою щоб заплутати саперів та збільшити ризик підриву.

Під час проведення розмінування жоден сапер не постраждав.

Нагадаємо, упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська три рази порушили режим припинення вогню.