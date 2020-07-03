Мешканця Сумщини оштрафували за використання радянського прапора перемоги



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З квітня 2015 року в Україні діє закон про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки.

Чоловік уклав угоду про визнання винуватості

Путивльський районний суд Сумської області визнав винним місцевого мешканця у публічному використані символіки комуністичного тоталітарного режиму (ч.1 ст.436-1 КК України) і призначив штраф 1700 грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 25 червня.

За матеріалами справи у 1999 році обвинувачений купив будинок, на горищі якого знайшов копію прапора перемоги 1945 року із зображенням п`ятикутної білої зірки, серпа і молота. 9 травня 2020 року близько 10 години ранку він проходив повз Путивльський краєзнавчий музей, де помітив колону автомобілів та свого знайомого. Поспілкувавшись із ним, чоловік дізнався, що той планує поїхати до площі Перемоги у Путивлі, де покласти квіти до пам`ятнику на честь перемоги над нацизмом та вшануванню пам`яті жертв Другої світової війни. В цей час обвинувачений вирішив взяти участь у цьому заході, захопивши із собою копію прапора перемоги 1945 року.

Радянський стяг, який підпадає під заборону, визначену Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 9 квітня 2015 року, чоловік тримав на дерев`яній палиці через відчинене вікно автомобіля.

14 травня між прокурором та обвинувачений укладено угоду про визнання винуватості, за умовами якої останній беззастережно визнав свою вину у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.436-1 КК України. Сторони також узгодили покарання - штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн) без конфіскації майна.

У підсумку суд затвердив цю угоду. Окремо у вироку прописано, що радянський прапор перемоги необхідно знищити.

Як повідомляв «Главком», Сєвєродонецький міський суд Луганської області визнав винним електромонтера ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот» у пропаганді комуністичної символіки і присудив рік обмеження волі, який замінив на іспитовий термін – один рік.

На День перемоги, 9 травня цього року обвинувачений вдягнув футболку червоного кольору із зображенням схрещених серпа і молота на тлі земної кулі в променях сонця з п’ятикутною зіркою над ними з написом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», що відображає герб СРСР.