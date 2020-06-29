Електрик з Луганщини ледь не сів до тюрми за футболку «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»



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В Україні носіння футболок з таким зображенням вважається пропагандою комуністичного тоталітарного режиму за що передбачено відповідне кримінальне покарання

Чоловіка визнано винним у пропаганді комуністичної символіки

Сєвєродонецький міський суд Луганської області визнав винним електромонтера ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот» у пропаганді комуністичної символіки (ст. 436-1 ч.1 КК України) і присудив рік обмеження волі, який замінив на іспитовий термін – один рік.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 17 червня.

На День перемоги, 9 травня цього року обвинувачений вдягнув футболку червоного кольору із зображенням схрещених серпа і молота на тлі земної кулі в променях сонця з п’ятикутною зіркою над ними з написом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», що відображає герб СРСР.

Того ж дня близько 11 ранку чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, прийшов до меморіального комплексу «Вічний вогонь», що у Сєвєродонецьку Луганської області, де публічно використовував та демонстрував символіку комуністичного тоталітарного режиму оточуючим. У цей же час багато мешканців вшановували пам’ять загиблих під час Другої світової війни.

У справі було призначено судово-мистецькознавчу експертизу, яка підтвердила, що на вказаній футболці міститься символіка комуністичного тоталітарного режиму.

28 травня обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості. Під час судового засідання він також визнав себе винним і щиро розкаявся.

Крім покарання, суд поклав на обвинуваченого ряд обов`язків: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу пробації; повідомляти уповноважений орган пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Речові докази у справі - футболку червоного кольору - вирішено знищити.

Нагадаємо, що санкція ст. 436-1 ч.1 КК України передбачає покарання у вигляді обмеження волі до п'яти років або позбавленням волі на той самий термін з конфіскацією майна або без такої.

Як повідомляв «Главком», Верховний суд постановив припинити діяльність державного підприємства «Харківський завод шампанських вин» в частині використання найменування символіки комуністичного тоталітарного режиму під час використання та поширення продукції «Советское».