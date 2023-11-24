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«Метінвест» Ахметова передав ЗСУ засоби радіоелектронної боротьби

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Метінвест» Ахметова передав ЗСУ засоби радіоелектронної боротьби
Допомога на фронт поступає від «Метінвесту» системно та дуже виручає захисників на полі бою
фото: «Метінвест»

Купол РЕБ від «Метінвесту» Ахметова допомагатиме бійцям на Авдіївському напрямку

Наразі найгарячіші бої відбуваються на Авдіївському напрямку. Щоб допомогти українським захисникам заплутати ворога, «Метінвест», в межах мілітарної ініціативи «Сталевий Фронт Ріната Ахметова» передав на Авдіївський напрямок купол радіоелектронної боротьби. І інші девайси, накшталт біноклів та екофлоу.

«Авдіївський напрямок для нас важливий. Зараз ми вивезли всіх людей з АКХЗ, всіх працівників – вони знаходяться у безпечних містах, компанія повністю забезпечує їх всім необхідним. І ми розуміємо, що треба надавати максимальну допомогу оборонцям, які знаходяться на цьому напрямку, щоб вони відстояли місто. І щоб у них було максимум засобів для ведення бойових дій», – зазначив операційний директор «Метінвесту» Олександр Мироненко.

Допомога на фронт поступає від «Метінвесту» системно та дуже виручає захисників на полі бою.

«Ми боронимо Авдіївку вже 18 місяців, і весь цей час «Метінвест» поруч – чи не кожного тижня ми отримуємо від компанії дуже важливу допомогу. Цього разу нам привезли засоби радіоелектронної боротьби. На передовій такий купол – незамінна річ, яка дуже допомагає хлопцям. Саме він допомагає змінювати частоти, діапазони та збиває з курсу дрони, які летять на наші позиції постійно», – розповів начальник ППО 110-ї окремої механізованої бригади на псевдо «Арфа».

Днями майже батальйон окупантів зайшов у Красногорівку, ще дві роти рухалися у бік Авдіївського коксохімічного заводу. Ворог намагався штурмувати, але наші військові вдало відбили їх атаки. У Сил Оборони України настрій рішучий – Авдіївку мають намір захищати до останнього.

Нагадаємо, «Сталевий фронт Ріната Ахметова» – це мілітарна ініціатива бізнесмена та його підприємств, спрямована на всебічну допомогу ЗСУ: закупівлі техніки та авто, власне виробництво бронежилетів, сталевих укриттів тощо. Загальна сума, яку спрямував Рінат Ахметова на ЗСУ, наразі перевищила 6,7 млрд грн.

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