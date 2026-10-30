Яке релігійне свято відзначається 31 жовтня 2026: традиції та молитва

Свята 31 жовтня в церковному календарі – День пам'яті апостолів від 70-ти та преподобних Спиридона і Никодима Печерських

31 жовтня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять святих апостолів від 70-ти – Стахія, Амплія, Урвана, Наркиса, Апеллія та Аристовула, а також преподобних Спиридона і Никодима Печерських – ченців Києво-Печерської лаври, які понад три десятиліття несли послух у монастирській пекарні й уславилися даром чудотворення.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 31 жовтня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих апостолів Стахія, Амплія та інших

Апостоли від 70-ти – це коло найближчих учнів і соратників перших апостолів, яких Христос послав проповідувати Євангелію ще за Свого земного життя. Стахій, Амплій, Урван, Наркис, Апеллій та Аристовул діяли поруч зі святим Павлом, поширюючи нову віру в різних куточках тодішнього світу. Стахій став першим єпископом Візантійським – і тим самим стоїть біля самих витоків тієї церковної традиції, яка через століття дала початок Константинопольській церкві. Амплій проповідував у місті Одісс – нинішній Варні. Обидва, як і їхні соратники, прийняли мученицьку смерть за Христа.

Поряд з апостольськими постатями 31 жовтня церква вшановує двох українських подвижників – преподобних Спиридона і Никодима Печерських, які жили у XII столітті. Понад 30 років вони несли послух у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври, випікаючи просфори – малі хлібці для Божественної літургії. Щоденна тиха праця, безперестанна молитва і суворе утримання стали основою їхнього подвигу. За церковним переказом, одного разу молитва Спиридона і Никодима загасила пожежу в пекарні – без крапельки води. Цей епізод закріпив за ними шанування як захисників від вогню. Святий Спиридон традиційно вважається також покровителем рибалок.

Молитви дня

До преподобних Спиридона і Никодима Печерських звертаються з молитвою про захист домівки від вогню, здоров'я та зміцнення у вірі:

О, преславні угодники Божі, преподобні отці наші Спиридоне і Никодиме! Ви від юності життя своє Господу присвятили, у праці та безперестанній молитві дні свої проводили, печучи хліб святий для Божественної літургії. Благаємо вас, моліть Всемилостивого Бога, щоб дарував нам душевний спокій, здоров'я тілесне та зміцнення у вірі. Захистіть домівки наші від вогню, бід і всякого зла, випросіть благословення для родин наших та мир для всієї землі української. Амінь.

Народні вірування та прикмети

31 жовтня в народному календарі вважалося часом останніх приготувань до зими. Господарі перевіряли засіки з зерном, лагодили покрівлі, утеплювали хліви. Оскільки святий Спиридон шанувався покровителем рибалок, цього дня намагалися обов'язково приготувати рибну страву – як данину шани угоднику і доброму знаку для майбутнього улову.

За народними прикметами, природа 31 жовтня підказувала, якою буде зима:

Якщо вранці туман стелиться низько – осінь ще триватиме, справжні холоди зачекають.

Зірки яскраво сяють уночі – на ясну і морозну зиму.

Вітер із заходу – до затяжних дощів і відлиги в листопаді.

Листя на деревах не опало до кінця жовтня – зима буде пізньою, але суворою.

Що не можна робити