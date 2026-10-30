Головна Новини
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 31 жовтня 2026: традиції та молитва

ГЛАВКОМ
glavcom.ua
ГЛАВКОМ
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 31 жовтня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 31 жовтня в церковному календарі – День пам'яті апостолів від 70-ти та преподобних Спиридона і Никодима Печерських

31 жовтня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять святих апостолів від 70-ти – Стахія, Амплія, Урвана, Наркиса, Апеллія та Аристовула, а також преподобних Спиридона і Никодима Печерських – ченців Києво-Печерської лаври, які понад три десятиліття несли послух у монастирській пекарні й уславилися даром чудотворення.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 31 жовтня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих апостолів Стахія, Амплія та інших

Яке релігійне свято відзначається 31 жовтня 2026: традиції та молитва фото 1

Апостоли від 70-ти – це коло найближчих учнів і соратників перших апостолів, яких Христос послав проповідувати Євангелію ще за Свого земного життя. Стахій, Амплій, Урван, Наркис, Апеллій та Аристовул діяли поруч зі святим Павлом, поширюючи нову віру в різних куточках тодішнього світу. Стахій став першим єпископом Візантійським – і тим самим стоїть біля самих витоків тієї церковної традиції, яка через століття дала початок Константинопольській церкві. Амплій проповідував у місті Одісс – нинішній Варні. Обидва, як і їхні соратники, прийняли мученицьку смерть за Христа.

Поряд з апостольськими постатями 31 жовтня церква вшановує двох українських подвижників – преподобних Спиридона і Никодима Печерських, які жили у XII столітті. Понад 30 років вони несли послух у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври, випікаючи просфори – малі хлібці для Божественної літургії. Щоденна тиха праця, безперестанна молитва і суворе утримання стали основою їхнього подвигу. За церковним переказом, одного разу молитва Спиридона і Никодима загасила пожежу в пекарні – без крапельки води. Цей епізод закріпив за ними шанування як захисників від вогню. Святий Спиридон традиційно вважається також покровителем рибалок.

Молитви дня

До преподобних Спиридона і Никодима Печерських звертаються з молитвою про захист домівки від вогню, здоров'я та зміцнення у вірі:

О, преславні угодники Божі, преподобні отці наші Спиридоне і Никодиме! Ви від юності життя своє Господу присвятили, у праці та безперестанній молитві дні свої проводили, печучи хліб святий для Божественної літургії. Благаємо вас, моліть Всемилостивого Бога, щоб дарував нам душевний спокій, здоров'я тілесне та зміцнення у вірі. Захистіть домівки наші від вогню, бід і всякого зла, випросіть благословення для родин наших та мир для всієї землі української.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

31 жовтня в народному календарі вважалося часом останніх приготувань до зими. Господарі перевіряли засіки з зерном, лагодили покрівлі, утеплювали хліви. Оскільки святий Спиридон шанувався покровителем рибалок, цього дня намагалися обов'язково приготувати рибну страву – як данину шани угоднику і доброму знаку для майбутнього улову.

За народними прикметами, природа 31 жовтня підказувала, якою буде зима:

  • Якщо вранці туман стелиться низько – осінь ще триватиме, справжні холоди зачекають.
  • Зірки яскраво сяють уночі – на ясну і морозну зиму.
  • Вітер із заходу – до затяжних дощів і відлиги в листопаді.
  • Листя на деревах не опало до кінця жовтня – зима буде пізньою, але суворою.

Що не можна робити

  • Давати гроші чи речі в борг.
  • Сваритися з близькими та пліткувати.
  • Переїдати і вживати надто жирну їжу.
  • Відмовляти в допомозі тому, хто просить.

Читайте також:

Теги: свята релігія православна церква традиції свято календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З Америкою Кремль хоче отримати послаблення тиску до того, як почне говорити з Україною
Дві доріжки переговорів Кремля. Який вибір стоїть перед США та Україною
Сьогодні, 16:16
Евакуйовані мешканці Олешок разом з українською делегацією готуються до подальшої дороги через Анапу та Білорусь
Українська делегація з евакуйованими мешканцями Олешок вирушила до Анапи (відео)
Сьогодні, 16:58
Станом на 15:00 30 жовтня у черзі на оформлення перебували 35 легкових авто
На кордоні зі Словаччиною утворилася черга на виїзд з України
Сьогодні, 16:45
Ерік Робертс розповів, яке українське місто вразило його
«Я люблю Україну». Американський актор підтримав українців та розкритикував Трампа
Сьогодні, 16:42
Ніколай Костер-Вальдау у метро з Віталієм Кличком
Українці підірвали мережу мемами про пригоди актора «Гри престолів» у Києві
Сьогодні, 19:07
Гайді Клум вразила ефектим образом
Гайді Клум вбралася в сукню українського бренду для Геловіну (фото)
Сьогодні, 18:02
Російський воєнкор оприлюднив кадри евакуації мешканців Олешок
З Олешок до України вирушило вчетверо більше автобусів, ніж до РФ
Сьогодні, 17:37
На початку листопада нічна температура в окремих регіонах України наблизиться до нуля, а у високогір'ї Карпат посиляться морози
Коли температура в Україні опуститься до нуля? Синоптики назвали дату
Сьогодні, 16:51
Наталія Клівчуцька стала віцечемпіонкою світу
Українка Клівчуцька завоювала «срібло» Чемпіонату світу з боротьби
Сьогодні, 16:58

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 жовтня: ситуація на фронті
164K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 жовтня 2026
120K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
115K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю
113K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб

Новини

Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
Сьогодні, 22:15
Яке релігійне свято відзначається 31 жовтня 2026: традиції та молитва
Сьогодні, 22:00
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
Сьогодні, 11:12
В Україні до 15°, у деяких областях дощитиме: погода на 30 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 30 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Місячний посівний календар на листопад 2026 року: завершуємо сезон та готуємось до зими
Вчора, 21:40

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua