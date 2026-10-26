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У СІЗО помер постановник серіалу «Ліквідація» Олександр Кондратов, який понад 10 років жив у Києві

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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У СІЗО помер постановник серіалу «Ліквідація» Олександр Кондратов, який понад 10 років жив у Києві
Кондратов став щонайменше одинадцятим фігурантом політичної справи, який помер у Росії з початку 2026 року
фото: росЗМІ

Олександра Кондратова затримали в Росії, коли він приїхав замінити закордонний паспорт

У Москві помер 52-річний художник-постановник серіалу «Ліквідація» Олександр Кондратов, який із 2012 року жив у Києві. Його госпіталізували із СІЗО до Боткінської лікарні 23 жовтня. Причину смерті не повідомляють. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на його адвокатку Наталію Тихонову., пише «Главком».

Кондратов жив у Києві з 2012 року. Навесні 2026-го він приїхав до Росії, щоб замінити закордонний паспорт. 5 травня його затримали під час проходження прикордонного контролю в московському аеропорту Внуково.

Після затримання художника неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство. Загалом він провів під арештом понад 70 днів через так звані «карусельні арешти» – послідовні затримання за адміністративними справами.

Згодом проти Кондратова відкрили кримінальну справу про державну зраду. Підставою стали щонайменше шість публікацій в інтернеті, зміст яких публічно не розкривали. У серпні його відправили до СІЗО. 

Кондратов працював художником-постановником серіалу «Ліквідація», який вийшов у 2007 році та розповідає про повоєнну Одесу. За роботу над проєктом він отримав премії «Золотий орел» і ТЕФІ.

За підрахунками журналістів, Кондратов став щонайменше одинадцятим фігурантом політичної справи, який помер у Росії з початку 2026 року.

Варто нагадати, що Федеральна служба безпеки Росії заявила, що заарештувала військового Ракетних військ стратегічного призначення, який нібито передавав секретні дані Міноборони України.

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Теги: росія війна серіал Москва

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Соціум

У СІЗО помер постановник серіалу «Ліквідація» Олександр Кондратов, який понад 10 років жив у Києві
У СІЗО помер постановник серіалу «Ліквідація» Олександр Кондратов, який понад 10 років жив у Києві
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