Головна Новини
search button user button menu button

«Метінвест» Ахметова запровадить американський досвід у роботі з ветеранами

Іван Гавриляк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
«Метінвест» Ахметова запровадить американський досвід у роботі з ветеранами
«Метінвест» – одна з перших компаній в Україні, яка застосовує системний підхід до роботи з ветеранами
фото: «Метінвест»

America’s Warrior Partnership – національна неприбуткова організація, яка об’єднує зусилля ветеранських спільнот, бізнесу та громадських організацій для покращення якості життя колишніх військових

Група «Метінвест» домовилася про співпрацю з найвідомішою американською організацією ветеранів війни America’s Warrior Partnership (AWP).

Партнерство має на меті обмін досвідом, поширення найкращих практик та допомогу в реалізації ветеранських проєктів в Україні.

America’s Warrior Partnership – це національна неприбуткова організація, яка об’єднує зусилля ветеранських спільнот, бізнесу та громадських організацій для покращення якості життя колишніх військових і допомоги в задоволенні їхніх нагальних потреб.

Організація забезпечує навчання, захист інтересів та співпрацю з ветеранами, їхніми сім'ями та громадами, які їм допомагають.

«AWP підтримує масштабний підхід «Метінвесту» до роботи з колишніми військовими. США мали достатньо часу, щоб розробити ветеранські програми, а Україні доведеться пройти цей шлях у стислі терміни. Тому ми з радістю поділимося своїм досвідом і найкращими практиками з українськими ветеранами в партнерстві з «Метінвестом», – зазначив президент і генеральний директор AWP Джим Лоррейн.

«Метінвест» – одна з перших компаній в Україні, яка застосовує системний підхід до роботи з ветеранами. Наша програма комплексна, і охоплює всі етапи взаємодії з колишніми військовими. Упевнена, що практичний досвід компанії, де за винятком мобілізованих працює близько 52 тисяч людей, з яких понад 70% чоловіків, стане у пригоді державі, щоб удосконалити бюрократичні процедури й визначити, яких сервісів насамперед потребують ветерани», – зазначила директорка зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом Метінвесту Тетяна Петрук.

Як відомо, Група «Метінвест» Ріната Ахметова ввійшла до п'ятірки «Найкращих роботодавців України 2024», та перемогла у спеціальній номінації «Найкраща програма з адаптації ветеранів».

Ветеранські програми запускаються у компанії ще під час мобілізації співробітників, а коли ветерани повертаються до роботи, компанія працює не лише з ними, а й з їхніми родинами.

Компанія робить акцент на двох основних напрямах – соціальній адаптації ветеранів, зокрема, психологічній і медичній допомозі, та професійній адаптації – навчанні та перекваліфікації.

Наприклад, бажання здобути вищу освіту в університеті «Метінвест Політехніка» цього року висловило понад 15 ветеранів.

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
74K
«Суджа під контролем ЗСУ, ми вільно пересуваємось містом, але є нюанс», – розвідник Bravo
37K
Українська операція в Курській області може обернутися катастрофою – The New York Times
22K
«Сталін у мініатюрі»: Оксана Забужко різко висловилася про Ліну Костенко
11K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
9264
Інтерв’ю Маска з Трампом: багато слів, мало сенсу
5664
Втрати ворога станом на 14 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

«Метінвест» Ахметова запровадить американський досвід у роботі з ветеранами
Сьогодні, 16:15
Вибухи у Воронезькій області, перемога «Динамо»: головне за ніч
Сьогодні, 06:36
«Суджа під контролем ЗСУ, ми вільно пересуваємось містом, але є нюанс», – розвідник Bravo
Вчора, 18:40
Удар по Чернігівщині, кібератака на соцмережу X: головне за ніч
Вчора, 06:39
У Курську знову лунають вибухи
12 серпня, 01:50
За добу енергетики ДТЕК повернули світло для 16 тис. осель після обстрілів
11 серпня, 16:41

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua