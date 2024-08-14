«Метінвест» Ахметова запровадить американський досвід у роботі з ветеранами

«Метінвест» – одна з перших компаній в Україні, яка застосовує системний підхід до роботи з ветеранами

America’s Warrior Partnership – національна неприбуткова організація, яка об’єднує зусилля ветеранських спільнот, бізнесу та громадських організацій для покращення якості життя колишніх військових

Група «Метінвест» домовилася про співпрацю з найвідомішою американською організацією ветеранів війни America’s Warrior Partnership (AWP).

Партнерство має на меті обмін досвідом, поширення найкращих практик та допомогу в реалізації ветеранських проєктів в Україні.

America’s Warrior Partnership – це національна неприбуткова організація, яка об’єднує зусилля ветеранських спільнот, бізнесу та громадських організацій для покращення якості життя колишніх військових і допомоги в задоволенні їхніх нагальних потреб.

Організація забезпечує навчання, захист інтересів та співпрацю з ветеранами, їхніми сім'ями та громадами, які їм допомагають.

«AWP підтримує масштабний підхід «Метінвесту» до роботи з колишніми військовими. США мали достатньо часу, щоб розробити ветеранські програми, а Україні доведеться пройти цей шлях у стислі терміни. Тому ми з радістю поділимося своїм досвідом і найкращими практиками з українськими ветеранами в партнерстві з «Метінвестом», – зазначив президент і генеральний директор AWP Джим Лоррейн.

«Метінвест» – одна з перших компаній в Україні, яка застосовує системний підхід до роботи з ветеранами. Наша програма комплексна, і охоплює всі етапи взаємодії з колишніми військовими. Упевнена, що практичний досвід компанії, де за винятком мобілізованих працює близько 52 тисяч людей, з яких понад 70% чоловіків, стане у пригоді державі, щоб удосконалити бюрократичні процедури й визначити, яких сервісів насамперед потребують ветерани», – зазначила директорка зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом Метінвесту Тетяна Петрук.

Як відомо, Група «Метінвест» Ріната Ахметова ввійшла до п'ятірки «Найкращих роботодавців України 2024», та перемогла у спеціальній номінації «Найкраща програма з адаптації ветеранів».

Ветеранські програми запускаються у компанії ще під час мобілізації співробітників, а коли ветерани повертаються до роботи, компанія працює не лише з ними, а й з їхніми родинами.

Компанія робить акцент на двох основних напрямах – соціальній адаптації ветеранів, зокрема, психологічній і медичній допомозі, та професійній адаптації – навчанні та перекваліфікації.

Наприклад, бажання здобути вищу освіту в університеті «Метінвест Політехніка» цього року висловило понад 15 ветеранів.