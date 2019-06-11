«Ми не такий Томос маємо!» Філарет підтвердив, що хоче відновити Київський патріархат



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Форум «За Українську православну церкву! За Київський патріархат!"» відбувся 11 червня у Києві Фото: Багмут Павло, Укрінформ

Ми маємо такий Томос, який ставить нас в залежність від Константинопольського патріархату - заявив Філарет

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет у вівторок провів форум інтелігенції «За Київський патріархат».

На зустрічі почесний патріарх вкотре повторив, що він не задоволений умовами Томосу, що об’єднавчого Собору 15 грудня не було, а було «ситуативне зібрання делегатів УПЦ КП», що без наявності патріархату церква не є повністю незалежною, повідомляє Укрінформ.

«Ми не такий Томос маємо! Ми маємо такий Томос, який ставить нас в залежність від Константинопольського патріархату… нам треба мати дійсно незалежну церкву, яка б служила тільки своєму народу і своїй державі»,– заявив почесний патріарх Філарет.

На форумі «За Київський патріархат» було близько 150 людей, в тому числі 5 священиків. Аудиторія – люди середнього й літнього віку.

На форумі також поширювалося звернення до президента України Володимира Зеленського, в якому містилися заклики підтримати Київський патріархат та запевнення, що учасники форуму «завжди відкриті до діалогу з українською владою у всіх аспектах національного будівництва, формування гармонійних відносин між церквою та державою».

Перед початком форуму почесний патріарх Філарет підтвердив журналістам оприлюднену раніше в ЗМІ інформацію про те, що збирається провести 20 червня собор, на якому хоче відновити Київський патріархат.

Водночас у прес-службі почесного патріарха Філарета зазначають, що не мають офіційних даних щодо можливого скликання помісного собору 20 червня.

«Поки що офіційних даних щодо скликання помісного собору немає. Чи відбудеться він 20 червня, ще невідомо», - зазначив представник прес-служби почесного патріарха Антон Павленко.

Коментуючи інформацію ЗМІ щодо заяви Філарета про скликання cобору задля поновлення офіційної діяльності Української православної церкви Київського патріархату, в прес-службі зазначили: «Я не знаю, в якому контексті журналісти поставили питання Філарету».

Раніше стало відомо, що почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що 20 червня скликає собор ліквідованого Київського патріархату, де офіційно не визнає автокефалії українських православних церков.

Нагадаємо, напочатку червня Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що т. зв. патріархат Київський не існує і ніколи не існував, а Філарет був відновлений у своєму єпископському чині як колишній митрополит Київський.