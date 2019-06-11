Патріарх Філарет: Я розкол не робив і не робитиму. Не може стовбур відокремитися від гілки



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Патріарх Філарет каже, що предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній примусив усі єпархії перереєструвати свої статути з Київського патріархату на ПЦУ

«Епіфаній - помилка моя велика, але не головна…»

Почесний патріарх Української православної церкви Філарет заявив, що розколу у Православній церкві України він не робив і не робитиме. Про це патріарх сказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

Своє бачення того, що відбувається в українській церкві Філарет описує наступним чином: «Київський патріархат – це стовбур, що має глибоке коріння, а ПЦУ – це гілка на цьому стовбурі».

«То може стовбур відокремитися від гілки? Не може. Але ми й не хочемо, щоб гілка відокремлювалася від стовбура. Тому не бажаємо жодного розділення. А Епіфаній робить все, щоб це розділення відбулося», - стверджує патріарх Філарет.

За словами почесного патріарха, предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній примусив усі єпархії перереєструвати свої статути з Київського патріархату на ПЦУ.

«І зараз уже йде процес перереєстрації парафій. Для чого? Щоб ліквідувати Київський патріархат», - нарікає Філарет і додає, що наміри ліквідувати Київський патріархат наразі є у Константинополя, щоб потім Українську церкву повністю собі підпорядкувати. І в цьому зацікавлений і Епіфаній.

«Адже після ліквідації Київського патріархату він стане одноосібним керівником Української церкви, хоча й під наглядом Константинополя», - говорить патріарх Філарет.

Патріарх запевняє, що Київський патріархат в Україні дотепер офіційно зареєстрований: є патріарх, є архієреї, парафії і київська єпархія одна з небагатьох що не перереєструвалася до ПЦУ.

«Зацікавленість у ліквідації Київського патріархату є і з боку митрополита Епіфанія. І він у цьому напрямі працює. Але ліквідувати нас йому не вдасться», - впевнений Філарет.

За словами почесного патріарха, зараз у єпархіях ідуть зібрання, де агітують не за єдину церкву, а за ліквідацію Київського патріархату.

«Такі ж події відбувалися у 1992 році. Тоді було навіть гірше. Але з гірчичного зерна, коли я залишився з одним єпископом Яковом Бойчуком, ми створили цей великий патріархат, якому дали Томос. Так і зараз. Час є. І з цього Київського патріархату знову виросте велика церква. Бо всі побачать, що Київська митрополія Московського патріархату служить Москві, а ПЦУ – Константинополю, а Київський патріархат, хоча й маленький, служить українському народу. І коли цю правду побачать, то почнуть до нас приходити», - вважає Філарет.

Патріарх визнає, що помилився, коли пропонував кандидатуру Епіфанія на предстоятеля Православної церкви України. Але найбільшою своєю помилкою він вважає отримання Томосу, не такого як треба.

«Але головна моя помилка не в цьому, а в тому, що ми отримали Томос про автокефалію не такий, як треба. Тому що якби ми отримали Томос такий, як інші церкви мають, то цієї б політики не було», - наголосив Філарет.

Як повідомлялося, Філарет скликає Помісний собор, щоб повернути Київський патріархат.

Нагадаємо, на початку червня Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що т. зв. патріархат Київський не існує і ніколи не існував, а Філарет був відновлений у своєму єпископському чині як колишній митрополит Київський.