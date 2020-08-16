Помер онук екс-президента Казахстану Айсултан Назарбаєв



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Айсултан Назарбаєв – онук Нурсултана Назарбаєва, екс-президента Казахстану Фото: Facebook.com/aisultan.nazarbayev

Причиною смерті Айсултана Назарбаєва назвали зупинку серця

У неділю, 16 серпня, в Лондоні помер онук екс-президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва 30-річний Айсултан Назарбаєв.

Про це повідомляє zakon.kz.

Попередньою причиною смерті Айсултана Назарбаєва назвали зупинку серця. Інших подробиць наразі немає.

Айсултан Назарбаєв, народився 26 серпня 1990 року в родині старшої дочки президента Казахстану Дариги Назарбаєвої і Рахата Алієва.

Навчався в «Міжнародному коледжі безперервної освіти» в Астані, а також в школі-пансіоні «Американська міжнародна школа» в Австрії. У 2010 році став випускником британської Королівської військової академії в Сандхерсті. У 2012 році працював в Головному розвідувальному управлінні Міноборони Казахстану, де прослужив рік.

Айсултан проходив лікування в клініці для наркозалежних через пристрасть до кокаїну.

У жовтні 2019 року його було засуджено до умовного терміну за напад на поліцейського в Лондоні, який стався в червні 2019 року. Назарбаєв в чужому номері намагався вчинити спробу самогубства. Вирок припускав випробувальний термін, продовження лікування від наркозалежності, громадські роботи та штраф.

13 лютого 2020 року Айсултан Назарбаєв запросив у Великобританії політичного притулку. Це рішення онук екс-президента пояснив тиском з боку сім’ї, оскільки у нього є інформація «щодо високомасштабної корупції між урядом Росії і Казахстану».

Про це повідомляли портали КАЗТАГ і Vlast.kz з посиланням на публікацію на сторінці нікого Айсултана Ракхата в соціальній мережі Facebook (цей аккаунт, як вказували портали, належить саме Айсултану Назарбаєву). Родич колишнього президента стверджував, що після смерті колишнього зятя Назарбаєва Рахата Алієва мати Айсултана, колишній спікер сенату Даріга Назарбаєва, «почала закулісну війну» проти Алієва і колишнього тестя Кайрата Боранбаева. Останній входить в топ-50 найвпливовіших бізнесменів Казахстану за версією журналу Forbes, де посідає восьме місце, його статок оцінюється в $ 445 млн.

Нагадаємо, перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заразився коронавірусом. Він здав тест, що показав позитивний результат, і зараз знаходиться на самоізоляції.

Як повідомлялося, в минулому році Нурсултан Назарбаєв заявив, що йде з поста президента Казахстану. Після цього він назвав свого наступника – спікера сенату парламенту Касим-Жомарта Токаєва. Назарбаєву 78 років. Президентом Казахстану він став 24 квітня 1990 року.

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