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    У світі

    Онук Назарбаєва попросив політичного притулку в Британії

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    <span>Онук першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва Айсултан Назарбаєв&nbsp;</span> - Онук Назарбаєва попросив політичного притулку в Британії
    Онук першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва Айсултан Назарбаєв 
    Фото: facebook.com/aisultan.nazarbayev

    Айсултан Назарбаєв володіє інформацією про високомасштабну корупцію між урядом Росії та Казахстану

    Онук першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва Айсултан Назарбаєв попросив у Великобританії політичного притулку. Про це йдеться у повідомленні на його сторінці у Facebook.

    За словами Айсултана, він володіє інформацією про високомасштабну корупцію між урядом Росії та Казахстану. Він також зазначив, що всі деталі можна буде прочитати в його інтерв'ю Times.

    Назарбаєв пояснив свій крок тим, що, на його думку, на нього чинить тиск сім'я.

    Айсултан Назарбаєв - син старшої доньки екс-президента Казахстану Дариги Назарбаєвої і його опального зятя, нині покійного Рахата Алієва. Він закінчив Королівську військову академію в Сандхерсті і був зарахований у штат головного розвідувального управління Міністерства оборони Казахстану. У 2017 році Айсултан працював у федерації футболу Казахстану.

    Нагадаємо, в минулому році Нурсултан Назарбаєв заявив, що йде з поста президента Казахстану. Після цього він назвав свого наступника - спікера сенату парламенту Касим-Жомарта Токаєва. Назарбаєву 78 років. Президентом Казахстану він став 24 квітня 1990 року.

    Казахстан Велика Британія Нурсултан Назарбаєв
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