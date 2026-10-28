Трамп анонсував зустріч із Зеленським та Путіним незабаром

Американський лідер: У нас є значний прогрес у відносинах із Росією

Президент США Дональд Трамп зробив заяву про зустріч із президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним. Про це він зауважив під час розмови з журналістами, передає «Главком».

За словами американського лідера, у відносинах між США та РФ в контексті війни в Україні є значний прогрес.

«І, гадаю, у нас є значний прогрес у відносинах із Росією – у контексті Росії та України. Незабаром відбудеться зустріч, і, на мою думку, досягнуто значного прогресу», – сказав президент.

На уточнююче питання про яку саме зустріч йдеться, Трамп відповів: «Зустріч із президентом Путіним і з президентом Зеленським. І, гадаю, досягнуто значного прогресу».

Нагадаємо, Росія підтримує проведення тристоронньої зустрічі на рівні переговорних команд України, США та РФ.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів про підготовку нового раунду мирних переговорів. За його словами, президенти та урядовці країн-партнерів узгоджували дипломатичні контакти з Києвом і Вашингтоном.

До слова, російський диктатор Володимир Путін готовий прийняти президента України Володимира Зеленського в Москві для особистих переговорів. За словами Ушакова, під час телефонної розмови 27 жовтня з президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере Путін заявив про готовність забезпечити українському президенту необхідні умови для візиту до російської столиці.