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Трамп готує одразу дві угоди з Путіним – The Telegraph

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Трамп готує одразу дві угоди з Путіним – The Telegraph
Європейські посадовці побоюються, що Вашингтон може домовлятися з Москвою без участі ЄС та України
фото: Anadolu Agency

Окрім домовленостей щодо завершення війни в Україні, американський президент може розраховувати на допомогу Кремля у врегулюванні конфлікту з Іраном

Президент США Дональд Трамп намагатиметься укласти з російським диктатором Володимиром Путіним одразу дві масштабні угоди. Одна стосуватиметься завершення війни в Україні, інша – припинення конфлікту з Іраном і відкриття Ормузької протоки. Про такі побоювання європейських посадовців пише британське видання The Telegraph, повідомляє «Главком».

За інформацією співрозмовників газети, Вашингтон може розглядати широку домовленість, яка дозволила б послідовно врегулювати обидва конфлікти. Зокрема, Трамп може запропонувати Москві вигідні умови щодо України, розраховуючи, що натомість Путін використає свої зв'язки з Тегераном, аби переконати Іран розблокувати Ормузьку протоку.

Водночас джерела видання застерігають: така схема може поставити Україну та європейських партнерів перед фактом домовленостей між Вашингтоном і Москвою.

Під час зустрічі з журналістами Трамп заявив, що після розмови з російським представником готується масштабна домовленість, яка може стосуватися не лише України, а й усієї Європи. «Я не можу розповісти вам, що саме ми обговорювали. Але скажу одне: угода буде – і це буде масштабна угода, яка стосуватиметься не лише України. Вона може охопити всю Європу», – сказав американський президент.

Європейські посадовці побоюються, що Вашингтон може домовлятися з Москвою про майбутнє континенту без повноцінної участі Києва. Двоє високопосадовців повідомили The Telegraph, що європейські лідери чинитимуть опір таким домовленостям. Ще одне джерело зазначило, що в Європі готуються до можливої пропозиції США фактично пожертвувати інтересами України.

За оцінкою одного зі співрозмовників видання, реалізація такого плану залежатиме від підтримки європейських урядів. Якщо вони погодяться на домовленості з Москвою, це може посилити тиск на українське керівництво, змушуючи Київ прийняти запропоновані умови. Водночас джерело наголосило, що Велика Британія, Німеччина та Франція не погодяться на такий сценарій.

Окреме занепокоєння викликають зв'язки Росії з Іраном. За інформацією The Telegraph, Тегеран розраховує на підтримку Кремля в разі нового загострення конфлікту зі США. Водночас посередники з країн Перської затоки вважають, що Росія може вплинути на позицію Ірану щодо укладення ядерної угоди та відновлення судноплавства через Ормузьку протоку.

Видання також повідомляє, що США та Іран близькі до домовленості, яка могла б припинити бойові дії та відкрити цей стратегічно важливий морський шлях. Однак для остаточного узгодження угоди Тегерану, за оцінками посередників, може знадобитися переконливий вплив Москви.

Нагадаємо, минулого тижня Трамп зустрівся в Білому домі зі спеціальним представником Кремля Кирилом Дмитрієвим. Після цієї зустрічі американський президент заявив про підготовку масштабної угоди, яка може охопити не лише Україну, а й європейську систему безпеки.

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Теги: Дональд Трамп путін переговори війна

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