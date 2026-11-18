Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін не змогли провести повноцінну розмову під час урочистого прийому на честь лідерів делегацій Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Китаї. Причиною стало те, що їх посадили не поруч. Про це повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков в коментарі російським ЗМІ, пише «Главком».

За словами Ушакова, на початку прийому Трамп і Путін обмінялися кількома репліками, однак продовжити розмову не змогли. Представник Кремля пояснив це розташуванням президентів за столом – вони сиділи на відстані один від одного.

На тлі цієї заяви увагу привернула роль голови Китаю Сі Цзіньпіна, який приймав лідерів на заході. Раніше під час спільної фотосесії він вказав Путіну місце поруч зі своєю дружиною Пен Ліюань, тоді як Трамп стояв безпосередньо біля китайського лідера. Таким чином, дружина Сі опинилася між ним і російським президентом.

Після цього китайський лідер зайшов разом на прийом з американським президентом, а потім сів з ним за одним столом. Водночас російського диктатора показаво посадили подалі за столом.