Президент РФ Володимир Путін під час урочистого прийому в Китаї поспілкувався з американським економістом Джеффрі Саксом. Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, пише «Главком».

Деталей розмови речник Кремля не навів. Водночас сам факт спілкування Путіна з американським гостем привернув увагу на тлі відсутності зустрічі російського лідера з президентом США Дональдом Трампом.

Джеффрі Сакс – американський економіст, директор Центру сталого розвитку Колумбійського університету та президент Мережі рішень у сфері сталого розвитку ООН. Він неодноразово виступав в ефірі російських пропагандистських медіа, зокрема RT, а також публічно критикував західні країни за їхню участь у підтримці України.

Сакс відомий своїми заявами щодо війни Росії проти України, у яких він неодноразово покладав відповідальність за загострення конфлікту на Захід і закликав до переговорів із Москвою.

Також варто зазначити, що Білий дім офіційно повідомив, що 18 листопада зустрічі американського лідера з російським диктатором не буде.