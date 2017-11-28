Microsoft допоможе Міноборони побудувати захищену мережу

Співпраця передбачає залучення досвіду співпраці Microsoft зі збройними силами держав-членів НАТО, ЄС та США

Міністерство оборони України домовилося про співпрацю з компанією Microsoft у впровадженні сучасних інформаційних технологій у сфері оборони з урахуванням стандартів НАТО. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони. За інформацією управління інформаційних технологій Міноборони, співпраця передбачає залучення досвіду співпраці