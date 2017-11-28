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    Microsoft допоможе Міноборони побудувати захищену мережу

    Співпраця передбачає залучення досвіду співпраці Microsoft зі збройними силами держав-членів НАТО, ЄС та США
     Міністерство оборони України домовилося про співпрацю з компанією Microsoft у впровадженні сучасних інформаційних технологій у сфері оборони з урахуванням стандартів НАТО. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони. За інформацією управління інформаційних технологій Міноборони, співпраця передбачає залучення досвіду співпраці
    • Сьогодні, 22:08
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    Співпраця передбачає залучення досвіду співпраці Microsoft зі збройними силами держав-членів НАТО, ЄС та США

     Міністерство оборони України домовилося про співпрацю з компанією Microsoft у впровадженні сучасних інформаційних технологій у сфері оборони з урахуванням стандартів НАТО.

    Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

    За інформацією управління інформаційних технологій Міноборони, співпраця передбачає залучення досвіду співпраці Microsoft зі збройними силами держав-членів НАТО, ЄС та США до побудови захищеної ІТ-інфраструктури військового відомства.

    Також йдеться про впровадження інформаційних систем оборонного призначення і забезпечення необхідного рівня їх надійності і надання підтримки у підготовці ІТ-фахівців українського оборонного відомства.

    Раніше «Главком» повідомляв, що Нацполіція і Microsoft співпрацюватимуть в сфері кібербезпеки.

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