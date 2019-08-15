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    Microsoft зізналася у прослуховуванні користувачів

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    Microsoft зізналася у прослуховуванні користувачів

    Працівники компанії вивчали дані зі спілкування користувачів із голосовим асистентом

    Компанія Microsoft збирала записи спілкування користувачів із голосовим асистентом Cortana і перекладачем Skype Translator.

    Про це повідомив представник Microsoft, передає Reuters.

    У компанії пояснили, що працівники компанії та підрядники вивчають ці дані для покращення сервісів.

    Microsoft оновила інформацію про конфіденційність і розділи FAQ своїх продуктів, щоб "внести більшу ясність".

    Так, до інформації про конфіденційність голосового помічника Microsoft додалася фраза: "Коли ви говорите з Cortana або іншими застосунками, що використовують голосові сервіси Microsoft, компанія зберігає копію вашого аудіозапису».

    Зазначимо, за останні місяці кілька великих IT-компаній визнали, що прослуховують деякі повідомлення своїх користувачів - усі вони пояснюють це необхідністю поліпшення голосових асистентів або інших сервісів.

    Microsoft
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