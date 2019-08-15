Microsoft зізналася у прослуховуванні користувачів



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Працівники компанії вивчали дані зі спілкування користувачів із голосовим асистентом

Компанія Microsoft збирала записи спілкування користувачів із голосовим асистентом Cortana і перекладачем Skype Translator.

Про це повідомив представник Microsoft, передає Reuters.

У компанії пояснили, що працівники компанії та підрядники вивчають ці дані для покращення сервісів.

Microsoft оновила інформацію про конфіденційність і розділи FAQ своїх продуктів, щоб "внести більшу ясність".

Так, до інформації про конфіденційність голосового помічника Microsoft додалася фраза: "Коли ви говорите з Cortana або іншими застосунками, що використовують голосові сервіси Microsoft, компанія зберігає копію вашого аудіозапису».

Зазначимо, за останні місяці кілька великих IT-компаній визнали, що прослуховують деякі повідомлення своїх користувачів - усі вони пояснюють це необхідністю поліпшення голосових асистентів або інших сервісів.