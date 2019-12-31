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    Microsoft звинуватила хакерів з КНДР у викраданні даних

    • Розсилка
    Microsoft звинуватила хакерів з КНДР у викраданні даних

    Корпорація подала позов до суду

    Американська компанія Microsoft звинуватила таємну хакерську групу з Північної Кореї, за викрадання важливої інформації з комп'ютерних мереж клієнті корпорації у США.

    Про це повідомляє CNN.

    Як зазначається, у грудні цього року Microsoft подала позов до федерального суду в штаті Вірджинія. Зокрема, у заяві американська корпорація звинуватила двох кіберзлочинців, які нібито працюють у хакерському угрупуванні «Талліум», у несанкціонованому доступі до «цінних комп’ютерних мереж».

    А саме, Microsoft заявила, що хакери використовували програмне забезпечення компанії з метою пошуку інформації про держслужбовців, дослідні організації та науковців, що працювали з питаннями щодо ядерного нерозповсюдження.

    До слова, американська компанія через суд вимагає надати їй доступ до над деяких мережевих ресурсів, які хакери використовують для здійснення атак.

    Нагадаємо, нещодавно у Британській компанії Comparitech заявили, що база даних мільйонів користувачів Facebook виявилася у вільному доступі в Інтернеті.

    суд Facebook Microsoft
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