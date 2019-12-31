Microsoft звинуватила хакерів з КНДР у викраданні даних



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Корпорація подала позов до суду

Американська компанія Microsoft звинуватила таємну хакерську групу з Північної Кореї, за викрадання важливої інформації з комп'ютерних мереж клієнті корпорації у США.

Про це повідомляє CNN.

Як зазначається, у грудні цього року Microsoft подала позов до федерального суду в штаті Вірджинія. Зокрема, у заяві американська корпорація звинуватила двох кіберзлочинців, які нібито працюють у хакерському угрупуванні «Талліум», у несанкціонованому доступі до «цінних комп’ютерних мереж».

А саме, Microsoft заявила, що хакери використовували програмне забезпечення компанії з метою пошуку інформації про держслужбовців, дослідні організації та науковців, що працювали з питаннями щодо ядерного нерозповсюдження.

До слова, американська компанія через суд вимагає надати їй доступ до над деяких мережевих ресурсів, які хакери використовують для здійснення атак.

Нагадаємо, нещодавно у Британській компанії Comparitech заявили, що база даних мільйонів користувачів Facebook виявилася у вільному доступі в Інтернеті.