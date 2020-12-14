Міграційна служба цьогоріч затримала 3705 нелегалів

Більшість нелегальних мігрантів є вихідцями з Азербайджану

В Україні виявлено 3705 нелегальних мігрантів за десять місяців 2020 року, повідомили у Державній міграційній службі України.

«Ця кількість є суттєво меншою, у порівнянні з кількома попередніми роками, адже поширення Covid-19 та запровадження урядом посилених протиепідемічних заходів суттєво обмежили протидію нелегальній міграції», - йдеться в повідомленні, пише «Радіо свобода».

Так, у 2019 році було виявлено 12864 нелегальних мігрантів, у 2018 році – 11203 особи, у 2017 році – 9678 осіб, у 2016 році – 6390 осіб, у 2015 році – 5111 осіб, а в 2014 році – 3518 осіб.

За країнами походження більшість нелегальних мігрантів є вихідцями з Азербайджану – 651 особа у поточному році, Росії – 599 осіб, Узбекистану – 354 особи, Молдови – 293 особи, Грузії – 258 осіб (2019 рік – 749), Вірменії – 228 осіб, Туреччини – 137 осіб, Таджикистану – 139 осіб.

Проблема нелегальної міграції іноземців, які здебільшого транзитом прямують через територію України до Західної Європи, стоїть доволі гостро, інформує відомство. Хоча чисельність мігрантів з неврегульованим статусом в Україні непорівнянно менша, ніж у країнах ЄС, проте війна, економічні проблеми та недостатня потужність відповідних інституцій ускладнюють виявлення мігрантів без належного статусу, їх затримання та видворення з України.

У Державній міграційні службі України прогнозують подальшу активізацію діяльності осіб та організацій, причетних до налагодження каналів нелегальної чи прихованої міграції з території країн міграційного ризику Азії, Близького Сходу та Африки через Україну до країн ЄС.

Міграційна ситуація в Україні продовжує визначатися двома основними чинниками: міграційною кризою в країнах ЄС, що впливає на формування каналів нелегальної міграції в цілій низці регіонів, у тому числі в суміжних із ЄС країнах, та масовою трудовою міграцією громадян України до інших країн.