Головна Новини
search button user button menu button

Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
Святослав Михайлюк (праворуч) провів непоганий матч
фото: Imagn Images

«Джазмени» зазнали виїзної поразки в регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації.

«Юта» українця Святослава Михайлюка поступилася «Фініксу» (109:134) в ніч проти неділі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт НБА.

Вихованець черкаського баскетболу провів на паркеті девять хвилин. За відведений час він встиг набрати 14 очок. Також Михайлюк зробив два підбирання, віддав одну результативну передачу та оформив одне перехоплення.

Український баскетболіст реалізував п'ять із семи кидків із гри. Зокрема, Михайлюк реалізував чотири триочкових (п'ять спроб). За статистичним показником «плюс-мінус» результат українця виявився позитивним (+13).

Для українця поєдинок проти «Санз» став першим із 3 березня. Свінгмен пропустив 13 матчів «джазменів» поспіль. За цей час «Юта» здобула лише три перемоги.

Виступи Святослава Михайлюка в сезоні 2025/26

Українець провів 49 матчів у регулярці НБА. Середні цифри оборонця з навиками форварда – 9.2 очка, 2.5 підбирання, 1.9 передачі та 0.5 перехоплення за 23 хвилини на паркеті.

Найрезультативнішим для Михайлюка залишається поєдинок проти «Детройта» на початку листопада. Тоді свінгмен набрав 28 пунктів. Утім, «джазмени» заспів українця не підтримали та поступилися «Пістонз».

Виступи «Юти» в сезоні 2025/26

Команда Михайлюка втратила шанси на плейоф у цій кампанії. Наразі «Джаз» ідуть передостанніми в Західній конференції НБА.

Рекорд команди – 21 перемога, 54 поразки. На цей момент «Юта» йде з п'ятиматчевою серією поразок. «Джазмени» оформили лише три перемоги за останні 20 матчів.

До слова, зірка жіночої НБА Кейтлін Кларк з'явилася в неочікуваному амплуа. Вона отримала офіційну акредитацію фотографа. Знаменита баскетболістка провела половину матчу біля майданчика з камерою у руках.

Нагадаємо, раніше НБА ухвалила рішення щодо появи двох нових клубів. Нові команди можуть з'явитися у Сіетлі та Лас-Вегасі. Вартість кожної з франшизи складе 7-10 млрд доларів.

Теги: баскетбол НБА Святослав Михайлюк «Фінікс Санс» «Юта Джаз»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua