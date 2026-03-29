Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки

«Джазмени» зазнали виїзної поразки в регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації.

«Юта» українця Святослава Михайлюка поступилася «Фініксу» (109:134) в ніч проти неділі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт НБА.

Вихованець черкаського баскетболу провів на паркеті девять хвилин. За відведений час він встиг набрати 14 очок. Також Михайлюк зробив два підбирання, віддав одну результативну передачу та оформив одне перехоплення.

Український баскетболіст реалізував п'ять із семи кидків із гри. Зокрема, Михайлюк реалізував чотири триочкових (п'ять спроб). За статистичним показником «плюс-мінус» результат українця виявився позитивним (+13).

Для українця поєдинок проти «Санз» став першим із 3 березня. Свінгмен пропустив 13 матчів «джазменів» поспіль. За цей час «Юта» здобула лише три перемоги.

Виступи Святослава Михайлюка в сезоні 2025/26

Українець провів 49 матчів у регулярці НБА. Середні цифри оборонця з навиками форварда – 9.2 очка, 2.5 підбирання, 1.9 передачі та 0.5 перехоплення за 23 хвилини на паркеті.

Найрезультативнішим для Михайлюка залишається поєдинок проти «Детройта» на початку листопада. Тоді свінгмен набрав 28 пунктів. Утім, «джазмени» заспів українця не підтримали та поступилися «Пістонз».

Виступи «Юти» в сезоні 2025/26

Команда Михайлюка втратила шанси на плейоф у цій кампанії. Наразі «Джаз» ідуть передостанніми в Західній конференції НБА.

Рекорд команди – 21 перемога, 54 поразки. На цей момент «Юта» йде з п'ятиматчевою серією поразок. «Джазмени» оформили лише три перемоги за останні 20 матчів.

