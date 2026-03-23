Чинні чемпіони НБА відмовилися відвідувати Білий дім

Клуб не зустрінеться з Трампом під час свого перебування у Вашингтоні

Чинні чемпіони НБА, «Оклахома-Сіті Тандер», які цими вихідними перебувають у столиці США для матчу проти «Вашингтон Візардс», не відвідають Білий дім. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Athletic.

Чому клуб не з'явиться на прийомі з Президентом США?

Представник клубу підтвердив, що традиційна зустріч із Дональдом Трампом не відбудеться через проблеми з графіком. У заяві для The Athletic команда подякувала адміністрації за комунікацію, але наголосила, що таймінг поїздки просто не дозволив організувати захід. Наразі «Тандер» демонструють вражаючу серію з 10 перемог поспіль і після суботньої гри у Вашингтоні одразу вирушають до Філадельфії.

Шлях до визнання

«Оклахома-Сіті» здобула свій перший титул у червні 2025 року, обігравши «Індіану Пейсерс» у семиматчевій серії. Це перше чемпіонство франшизи з сезону 1978/79, коли титул вони виграли ще як «Сіетл Суперсонікс». Останньою командою НБА, яка відвідувала Білий дім, були «Бостон Селтікс» у листопаді 2024 року під час каденції Джо Байдена. За часів президентства Дональда Трампа такі візити не відбувалися адже «Голден Стейт Ворріорз» (переможці 2017 та 2018) та «Торонто Репторс» (переможці 2019) або не отримували запрошень, або відмовлялися від них заздалегідь.

Досвід інших американських команд

Ситуація з чемпіонськими візитами до адміністрації Трампа виглядає неоднозначно. Зокрема, команда з американського футболу «Філадельфія Іглз» відвідала Білий дім у квітні 2025 року після перемоги у Super Bowl LIX, але деякі зіркові гравці проігнорували захід. Натомість представники бейсболу «Лос-Анджелес Доджерс» були в гостях у президента у квітні 2025-го і планують повернутися після свого останнього тріумфу у Світовій серії.

Цікаво, що у 2022 році, за часів Байдена, гравці «Оклахоми» вже відвідували Білий дім для екскурсії та перегляду документального фільму, хоча на той момент вони не мали чемпіонського статусу.

Нагадаємо, що Дональд Трамп під час зустрічі з Ліонелем Мессі розповів про успіхи у війні з Іраном. Натомість Мессі подарував Трампу фірмовий м'яч «Інтер Маямі», на якому залишили автографи гравці клубу.