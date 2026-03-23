Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Чинні чемпіони НБА відмовилися відвідувати Білий дім

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Чинні чемпіони НБА відмовилися відвідувати Білий дім
«Оклахома-Сіті Тандер» стали чемпіонами головної баскетбольної ліги світу після майже пів століття очікування
фото: Reuters

Клуб не зустрінеться з Трампом під час свого перебування у Вашингтоні

Чинні чемпіони НБА, «Оклахома-Сіті Тандер», які цими вихідними перебувають у столиці США для матчу проти «Вашингтон Візардс», не відвідають Білий дім. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Athletic.

Чому клуб не з'явиться на прийомі з Президентом США?

Представник клубу підтвердив, що традиційна зустріч із Дональдом Трампом не відбудеться через проблеми з графіком. У заяві для The Athletic команда подякувала адміністрації за комунікацію, але наголосила, що таймінг поїздки просто не дозволив організувати захід. Наразі «Тандер» демонструють вражаючу серію з 10 перемог поспіль і після суботньої гри у Вашингтоні одразу вирушають до Філадельфії.

Шлях до визнання

«Оклахома-Сіті» здобула свій перший титул у червні 2025 року, обігравши «Індіану Пейсерс» у семиматчевій серії. Це перше чемпіонство франшизи з сезону 1978/79, коли титул вони виграли ще як «Сіетл Суперсонікс». Останньою командою НБА, яка відвідувала Білий дім, були «Бостон Селтікс» у листопаді 2024 року під час каденції Джо Байдена. За часів президентства Дональда Трампа такі візити не відбувалися адже «Голден Стейт Ворріорз» (переможці 2017 та 2018) та «Торонто Репторс» (переможці 2019) або не отримували запрошень, або відмовлялися від них заздалегідь.

Досвід інших американських команд

Ситуація з чемпіонськими візитами до адміністрації Трампа виглядає неоднозначно. Зокрема, команда з американського футболу «Філадельфія Іглз» відвідала Білий дім у квітні 2025 року після перемоги у Super Bowl LIX, але деякі зіркові гравці проігнорували захід. Натомість представники бейсболу «Лос-Анджелес Доджерс» були в гостях у президента у квітні 2025-го і планують повернутися після свого останнього тріумфу у Світовій серії.

Цікаво, що у 2022 році, за часів Байдена, гравці «Оклахоми» вже відвідували Білий дім для екскурсії та перегляду документального фільму, хоча на той момент вони не мали чемпіонського статусу.

Нагадаємо, що Дональд Трамп під час зустрічі з Ліонелем Мессі розповів про успіхи у війні з Іраном. Натомість Мессі подарував Трампу фірмовий м'яч «Інтер Маямі», на якому залишили автографи гравці клубу.  

Теги: НБА баскетбол Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Чинні чемпіони НБА відмовилися відвідувати Білий дім
Чинні чемпіони НБА відмовилися відвідувати Білий дім
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua