НБА ухвалила рішення щодо появи двох нових клубів

Рада керівників НБА винесла вердикт щодо Сіетла та Лас-Вегаса

У середу, 25 березня 2026 року, Рада керівників НБА проголосувала за початок процесу розширення ліги, дозволивши розпочати прийом заявок на створення двох нових франшиз у Сіетлі та Лас-Вегасі. Про це повідомляє «Главком».

Чому підтримали розширення головної ліги світу

Комісар НБА Адам Сільвер підкреслив, що обидва ринки мають тривалу історію підтримки баскетболу і ліга готова до наступного кроку. Очікується, що вартість кожної нової команди становитиме від 7 до 10 мільярдів доларів, а офіційний старт виступів запланований на сезон 2028/29. Це стане наймасштабнішим розширенням ліги з 2004 року, коли до НБА приєдналися «Шарлотт Бобкетс».

Відродження «Суперсонікс»

Для вболівальників у Сіетлі це рішення означає завершення 20-річного очікування. Після переїзду оригінальної команди до Оклахоми у 2008 році, місто зберегло за собою права на назву, логотипи та історичні рекорди «Суперсонікс». Нова франшиза успадкує історію команди, заснованої у 1967 році, включаючи чемпіонський титул 1979 року та досягнення легенд 90-х, таких як Гері Пейтон і Шон Кемп.

Сіетл уже має сучасну арену та величезну фанатську базу, яка роками вимагала повернення Sonics. Мер міста Кейті Вілсон підтвердила, що громада повністю готова до повернення легенди додому.

Поява Лас-Вегаса на баскетбольній карті

На відміну від Сіетла, Лас-Вегас ніколи не мав власної команди НБА, проте місто стрімко перетворюється на головний спортивний хаб США. Там уже базуються успішні франшизи НФЛ та НХЛ, а також готується переїзд бейсбольної команди «Атлетікс». НБА вже має міцні зв'язки з містом через щорічну Літню лігу та проведення фіналів внутрішньосезонного турніру. Нова команда в «Місті гріхів» отримає повну свободу у виборі брендингу – від назви до візуального стилю, що створює безмежні маркетингові можливості та підігріває інтерес до майбутньої назви, адже вболівальники намагаються відгадати, яке ім'я носитиме франшизи.

Зміни у структурі конференцій

Оскільки обидва нові міста географічно належать до Заходу, розширення змусить НБА переглянути склад конференцій для збереження балансу по 16 команд у кожній. Спортивні аналітики та функціонери очікують, що одну з чинних західних команд переведуть до Східної конференції. Головними кандидатами на «переїзд» на Схід вважаються «Міннесота Тімбервулвз» або «Мемфіс Гріззліс».

Нагадаємо, що чинні чемпіони НБА відмовилися відвідувати Білий дім. «Оклахома-Сіті Тандер» не зустрінеться з Трампом під час свого перебування у Вашингтоні.