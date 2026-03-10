Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Центровий «Денвера» Йокич побив рекорд НБА, який тримався 65 років

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Центровий «Денвера» Йокич побив рекорд НБА, який тримався 65 років
Йокич переписав історію НБА
фото: AP

Йокич перевершив досягнення легендарного Абдул-Джаббара

Центровому «Денвер Нагетс» Ніколі Йокичу підкорилося історичне досягнення. Про це повідомляє «Главком».

У поєдинку регулярного сезону проти «Оклахоми» Йокич досяг показників у 20+ очок, 10+ передач та 5+ підбирань 323-й раз за кар'єру.

Ця статистика дозволила йому стати абсолютним лідером в історії НБА за цим показником, перевершивши рекорд знаменитого американського гравця Каріма Абдул-Джаббара, який тримався протягом 65 років.

Сербський баскетболіст у складі «Денвер Наггетс» у 2023 році став чемпіоном НБА. Він також був визнаний найціннішим гравцем фінальної серії.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Теги: рекорд НБА Нікола Йокіч

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мама Давида Світлана заявила, що перед встановленням рекорду дуже хвилювалась
1150 присідань. Чотирирічний хлопчик з Одеси встановив рекорд України
4 березня, 14:58
У цьому сезоні НБА Михайлюк зіграв вже у 47 матчах
Михайлюк став одним з найкращих гравців «Юти» в матчі НБА
27 лютого, 11:23
Леброн Джеймс у НБА набрав понад 43 тисячі очок
Чемпіон НБА назвав рекорд асоціації, який ніколи не буде перевершений
25 лютого, 11:42
Михайлюк у цьому сезоні зіграв за «Юту» у 46 матчах, проводячи на майданчику 23.5 хвилин
Михайлюк набрав три очки у грі НБА
24 лютого, 10:05
Лижник Йоганнес Гесфлот Клебо став найтитулованішим спортсменом в історії зимових Ігор
Олімпіада-2026. Хто здобув перемогу в медальному заліку?
22 лютого, 22:21
Кирило Марсак показав найкращий за 24 роки виступ для України на Олімпіаді у чоловічому одиночному катанні
Олімпіада-2026. Результати українців 13 лютого
14 лютого, 03:44
Андрій Бірців у 13 років встановив другий рекорд України з гирями
13-річний дніпрянин встановив рекорд України з поштовху гир
12 лютого, 11:03
Олена Стецків та Олександра Мох взяли участь у змаганнях двійок у санному спорті, які стали першими в історії Олімпіади
Олімпіада 2026. Результати українців за 11 лютого
12 лютого, 01:32
Фігурист Кирило Марсак присвятив найкращий у своєму житті прокат своєму батькові, який служить на фронті
Олімпіада 2026. Підсумок виступу українців 10 лютого
11 лютого, 01:50

Новини

Центровий «Денвера» Йокич побив рекорд НБА, який тримався 65 років
Центровий «Денвера» Йокич побив рекорд НБА, який тримався 65 років
Ексхавбек «Челсі» відмовився від виступів за Англію заради іншої збірної
Ексхавбек «Челсі» відмовився від виступів за Англію заради іншої збірної
Хокейний арбітр з РФ, який засвітився на скандальному відео, отримав довічну дискваліфікацію
Хокейний арбітр з РФ, який засвітився на скандальному відео, отримав довічну дискваліфікацію
Легіонер «Динамо» підписав попередній контракт на батьківщині
Легіонер «Динамо» підписав попередній контракт на батьківщині
Українські сноубордисти вибороли дві нагороди на етапі Кубка Європи
Українські сноубордисти вибороли дві нагороди на етапі Кубка Європи
Збірна Бразилії втратила оборонця на Чемпіонат світу 2026
Збірна Бразилії втратила оборонця на Чемпіонат світу 2026

Новини

Сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Сьогодні, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Сьогодні, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Сьогодні, 11:10
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
Вчора, 20:00
«Металіст 1925» за тайм розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Вчора, 17:28

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua