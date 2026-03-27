Зірка Жіночої НБА з'явилася в неочікуваному амплуа на баскетбольному матчі

glavcom.ua
Кейтлін Кларк є однією з нових лідерок американського баскетболу
фото: IndyStar

Кейтлін Кларк вирішила, що просто переглядати поєдинок їй нецікаво

Зірка WNBA та «Індіани Фівер» Кейтлін Кларк спробувала себе в новому амплуа під час матчу НБА між «Індіана Пейсерз» та «Лос-Анджелес Лейкерс», який відбувся 25 березня 2026 року в Gainbridge Fieldhouse. Про це повідомляє «Главком».

Зміна м'яча на фотоапарат

24-річна баскетболістка, яка є дворазовою учасницею Матчу всіх зірок та найкращим новачком WNBA 2024 року, отримала офіційну акредитацію фотографа та провела першу половину гри на лицьовій лінії з камерою в руках. Кларк активно ділилася результатами своєї роботи у соціальних мережах, опублікувавши серію знімків лідера «Лейкерс» Леброна Джеймса під підписом «Король… знято мною».

Оцінюючи свій дебют у спортивній фотографії, баскетболістка іронічно зазначила, що вона «рознесла», натякаючи на високу якість отриманих кадрів. Окрім зірок «Лейкерс», у її об'єктив потрапив лідер «Пейсерз» Тайріз Халібертон із нареченою, причому Кларк успішно впоралася зі зйомкою великим планом навіть без використання спалаху. Перед початком зустрічі господарі майданчика підготували для баскетболістки особливий подарунок – складне крісло з її персональним логотипом.

Відпочинок після перерви

Другу половину матчу, який завершився перемогою «Лейкерс» із рахунком 137:130, Кейтлін Кларк додивилася вже як глядачка на трибунах разом зі своїм бойфрендом Коннором Маккеффері. Після гри зірка «Лейкерс» Лука Дончич зізнався, що є великим шанувальником таланту Кларк і планує обов'язково відвідати один із її матчів у майбутньому. Наразі вона готується до свого третього сезону в WNBA після успішного виступу за збірну США у кваліфікації до Чемпіонату світу, де вона стала найкращою бомбардиркою команди з показником 11,6 очка за гру.

Нагадаємо, що гравчині Жіночої НБА були готові протестувати на матчах Ліги. Одні з найсильніших гравчиням в історії жіночого баскетболу, Бріанна Стюарт та Келсі Плам, активно виступають за рівність в оплаті у спорті. 

Reuters: США застосовують морські дрони у війні з Іраном
