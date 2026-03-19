Шульга зіграв п’ятий матч в НБА: результат поєдинку

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Шульга зіграв п’ятий матч в НБА: результат поєдинку
«Бостон» Шульги переміг «Голден Стейт»
Шульга віддав 1 передачу та зробив 1 втрату

Макс Шульга зіграв п’ятий матч в НБА, відігравши 2 хвилини і 14 секунд за «Бостон» проти «Голден Стейт», який його команда виграла 120:99. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Українець очок не набрав (0/1 триочкові), віддав 1 передачу при 1 втраті та 2 фолах.

Один з фаворитів Єврокубка «Хапоель» Єрусалим вилетів уже на стадії чвертьфіналу, програвши «Тюрк Телеком» 90:91. Дмитро Скапінцев зіграв 2 хвилини, не виконав жодного кидка, зробив 1 підбирання.

Всього в Єврокубку Скапінцев цього сезону зіграв 15 матчів, в середньому граючи 9.9 хвилин, набирав 4.4 очка, 3.2 підбирання та 0.3 передачі.

Лідер чемпіонату Хорватії «Задар» обіграв «Кварнер» 90:78. Іван Ткаченко відіграв 6 хвилин, очок не набрав (кидків не робив), віддав 1 передачу, поставив 1 блок-шот при 1 втраті.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Призери Паралімпіади з РФ провели пропагандистську зустріч з російським окупантом
Призери Паралімпіади з РФ провели пропагандистську зустріч з російським окупантом
«Шахтар» – «Лех». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги конференцій
«Шахтар» – «Лех». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги конференцій
Бомбардир «Барселони» побив рекорд експартнера Шевченка
Бомбардир «Барселони» побив рекорд експартнера Шевченка
Кваліфікація до Чемпіонату світу з кіберфутболу: визначилися дати старту і основні дисципліни
Кваліфікація до Чемпіонату світу з кіберфутболу: визначилися дати старту і основні дисципліни
«Олександрія» – «Динамо». Прогноз і анонс на матч 21 туру УПЛ
«Олександрія» – «Динамо». Прогноз і анонс на матч 21 туру УПЛ
Шульга зіграв п’ятий матч в НБА: результат поєдинку
Шульга зіграв п’ятий матч в НБА: результат поєдинку

