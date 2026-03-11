Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Центровий «Маямі» Бем Адебайо у грі НБА перевершив історичне досягнення Кобі Браянта

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Центровий «Маямі» Бем Адебайо у грі НБА перевершив історичне досягнення Кобі Браянта
Бем Адебайо (другий праворуч) переписав історію НБА
фото: AP

Бем Адебайо у матчі між «Маямі Хіт» та «Вашингтон Уізардс» набрав 83 очки

У ніч на середу, 11 березня 2026 року у матчі НБА між «Маямі Хіт» та «Вашингтон Уізардс» центровий «Хіт» Бем Адебайо перевершив рекорд легендарного Кобі Браянта. Про це повідомляє «Главком».

Гра закінчилася з рахунком 150:129 на користь «Маямі Хіт».

Найрезультативнішим гравцем матчу став центровий переможців Бем Адебайо, який набрав 83 очки.

Цей результат став найкращим у XXI столітті. Колишнім рекордсменом був Кобі Браянт, який набрав 81 очко у січні 2006 року.

Крім того, це другий результат за всю історію НБА. Більше набирав лише Вілт Чемберлен – 100 очок у 1962 році.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Теги: Кобі Браянт «Маямі Гіт» баскетбол НБА

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У цьому сезоні НБА Михайлюк зіграв у 48 матчах
Михайлюк набрав 15 очок у грі НБА
3 березня, 12:07
У майці національної збірної Пустовий провів 58 матчів (6-й показник в історії)
Капітан збірної України з баскетболу оголосив про завершення кар’єри у національній команді
3 березня, 11:20
У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86
Визначився склад збірної України з баскетболу на матч проти Іспанії
2 березня, 10:15
Офіційним транслятором матчів збірної України є «Суспільне Спорт»
Іспанія – Україна: де дивитися поєдинок кваліфікації Чемпіонату світу з баскетболу
2 березня, 09:44
Домашні ігри чоловічої збірної України з баскетболу проходять на Xiaomi Arena, яка раніше мала назву Arena Rīga
Скільки коштує підтримати чоловічу збірну України з баскетболу в домашніх матчах у Ризі? Реклама
28 лютого, 10:21
До заявки збірної Іспанії увійшло 12 гравців
Став відомий склад збірної Іспанії з баскетболу на матч проти України
27 лютого, 13:10
Українська та іспанська команда добре знають одна одну по іграх у минулих кваліфікаціях до Чемпіонату світу
Україна – Іспанія. Прогноз і анонс поєдинку кваліфікації Чемпіонату світу 2027 Реклама
27 лютого, 09:48
Ковляр провів на майданчику 34 хвилини, набрав 12 очок, віддав 6 передач
Ковляр допоміг «Будучності» вийти у фінал Кубка Чорногорії
20 лютого, 13:08
Іспанія розпочне тренувальний збір в понеділок, 23 лютого 2026 року, у Гвадалахарі.
Збірна Іспанії з баскетболу оголосила склад на матчі проти України
18 лютого, 12:29

Новини

Центровий «Маямі» Бем Адебайо у грі НБА перевершив історичне досягнення Кобі Браянта
Центровий «Маямі» Бем Адебайо у грі НБА перевершив історичне досягнення Кобі Браянта
«Тоттнем» після фіаско в Лізі чемпіонів оновив клубний антирекорд
«Тоттнем» після фіаско в Лізі чемпіонів оновив клубний антирекорд
Німецькі спортсмени відмовилися робити фото з російською чемпіонкою Паралімпіади
Німецькі спортсмени відмовилися робити фото з російською чемпіонкою Паралімпіади
Стала відома позиція Трампа щодо участі Ірану в Чемпіонаті світу з футболу у США
Стала відома позиція Трампа щодо участі Ірану в Чемпіонаті світу з футболу у США
Паралімпіада-2026. Результати українців у четвертий змагальний день
Паралімпіада-2026. Результати українців у четвертий змагальний день
Все або нічого? Чим завершилися перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 10 березня
Все або нічого? Чим завершилися перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 10 березня

Новини

В Україні сонячно: погода на 11 березня
Сьогодні, 05:59
Сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Вчора, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Вчора, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Вчора, 11:10
В Україні сонячно, без опадів: погода на 10 березня
Вчора, 05:59
ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
9 березня, 20:00

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua