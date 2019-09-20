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    Міккі Рурк попросив поховати його на Хмельниччині

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    Міккі Рурк і його помічник&nbsp;Дмитро Корнійчук - Міккі Рурк попросив поховати його на Хмельниччині
    Міккі Рурк і його помічник Дмитро Корнійчук

    Помічник зірки - Дмитро Корнійчук - родом з України

    Популярний голлівудський актор Міккі Рурк розповів, що хоче, щоб його поховали в Україні. Про це повідомляє Сегодня.

    Актор не хоче, щоб його останки залишалися у США. Сам Рурк пояснює це тим, що його помічник Дмитро Корнійчук родом з України.

    Рурк каже, що вони стали друзями й українець часто розповідає про своє життя. Якось Корнійчук показав, де похований його дідусь. Могила знаходиться в селі Загірці Хмельницької області.

    Голлівудський актор висловив бажання бути похованим там, а не у США. «Я говорив Дмитру, що коли помру, не хочу, щоб мене поховали тут. Він показував, де похований його дідусь, і я хочу, щоб мене поховали там», - каже Рурк.

    В даний час Міккі Рурк проживає в Нью-Йорку. На цьому тижні він відзначив 67-річчя. Актор відомий за такими фільмами, як «Дев'ять з половиною тижнів», «Красунчик Джонні», «Бійцівська рибка», «Дика орхідея», «Серце янгола», «Війна богів: Безсмертні», «Залізна людина 2». Лауреат премій «Золотий глобус» і BAFTA (2009). Номінант на премію «Оскар» (2009).

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