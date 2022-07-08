  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Окупанти посилили обстріли Миколаївщини – Кім
рус
    Події в Україні

    Окупанти посилили обстріли Миколаївщини – Кім

    Окупанти переробляють радянські зенітно-ракетні системи&nbsp;С-300 - Окупанти посилили обстріли Миколаївщини – Кім
    Окупанти переробляють радянські зенітно-ракетні системи С-300
    фото з відкритих джерел

    Загарбники пристосували радянські зенітно-ракетні системи С-300 для обстрілів

    Рашисти стали частіше атакувати Миколаївську область. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

    «Почастішали ракетні обстріли. Орки переробляють С-300 ракети, їх багато, вони ставлять на них GPS, щоб стріляти по землі, він через це не точний. І вони по 12 ракет стріляють. Також взялися за села, зокрема Березнегувате. Ангари розбивають, тож будьте обережні, не нехтуйте повітряними тривогами», – написав Кім у Телеграм.

    Крім того, він розповів, що в Миколаєві збирають кошти на ремонт даху на вул. Крилова, 12. Це питання було обговорене на зустрічі з мером і влада знайшла спосіб, як виділити гроші.

    Нагадаємо, 1 липня російські загарбники випустили по Миколаєву 12 ракет. Раніше, Кім розповів, чому перестав записувати відео.

    Читайте також: «Доброго ранку, ми з України». 10 фактів з біографії Віталія Кіма
    Теги: росія окупанти війна Миколаївщина обстріл Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти посилили обстріли Миколаївщини – Кім