Окупанти посилили обстріли Миколаївщини – Кім

Загарбники пристосували радянські зенітно-ракетні системи С-300 для обстрілів

Рашисти стали частіше атакувати Миколаївську область. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Почастішали ракетні обстріли. Орки переробляють С-300 ракети, їх багато, вони ставлять на них GPS, щоб стріляти по землі, він через це не точний. І вони по 12 ракет стріляють. Також взялися за села, зокрема Березнегувате. Ангари розбивають, тож будьте обережні, не нехтуйте повітряними тривогами», – написав Кім у Телеграм.

Крім того, він розповів, що в Миколаєві збирають кошти на ремонт даху на вул. Крилова, 12. Це питання було обговорене на зустрічі з мером і влада знайшла спосіб, як виділити гроші.

Нагадаємо, 1 липня російські загарбники випустили по Миколаєву 12 ракет. Раніше, Кім розповів, чому перестав записувати відео.