Миколаївський бронетанковий може залишитися без води через борги



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Сума боргу заводу складає 234 тисячі 377 гривень

Міське комунальне підприємство «Миколаївводоканал» попередило, що сьогодні відключить водопостачання державному підприємству «Миколаївський бронетанковий завод» за борги.

Про це повідомляється на сторінці водоканалу у Facebook.

«22 листопада заплановано відключення державного підприємства «Миколаївський бронетанковий завод» від водопостачання. Сума його боргу складає 234 тисячі 377 гривень», - йдеться у повідомленні.

Там також зазначається, що між МКП «Миколаївводоканал» та заводом було укладено договір реструктуризації, який не виконаний в повному обсязі, неодноразово підприємству вручали попередження про припинення послуг.

14 квітня заводом надано гарантійний лист на оплату послуг водопостачання та водовідведення, але низький рівень оплати призвів до накопичення боргу.

Як повідомлялося, Кабмін включив Миколаївський бронетанковий завод до переліку об’єктів державної власності, які не підлягають приватизації, як такий, що має стратегічне значення для економіки і безпеки України.

У липні цього року директора державного підприємства «Миколаївський бронетанковий завод» Миколу Кістріна звільнено з посади через затримку у виплаті зарплат працівникам підприємства. Завод накопичив борг із зарплати за два місяці через прострочену кредиторську заборгованість за договорами з Міністерством оборони України.

ДП «Миколаївський бронетанковий завод» на постійній основі проводить планові ремонти та модернізацію БРДМ-2, БТР-70 з оснащенням дизельними двигунами та БТР-80. Окрім того, підприємство розробило ряд модифікацій бронемашин, наприклад, командну-штабну машину БТР-70Ді-02 «Світязь», яка була створена у рамках побудови Єдиної автоматизованої системи управління Збройними Силами України та знаходиться на озброєнні української армії. Також завод веде власну розробку нової броньованої розвідувально-дозорної машини.