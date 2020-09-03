Лукашенка внесли до бази «Миротворця»



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«Центр «Миротворець» просить правоохоронні органи розглядати цю публікацію на сайті як заяву про те, що цей громадянин вчинив навмисні дії проти національної безпеки України

Лукашенко описується як «посібник терористів і російських окупантів» за відмову видати Україні бойовиків «ПВК Вагнера»

Український центр «Миротворець», який розпочав свою діяльність відразу після окупації Криму Росією, вніс білоруського президента Олександра Лукашенка до своєї бази даних осіб, причетних до злочинів проти національної безпеки, миру, безпеки людини і міжнародного права.

Лукашенко описується як «посібник терористів і російських окупантів» за відмову видати Україні бойовиків «ПВК Вагнера», затриманих у Білорусі.

Зазначається, що заява експрезидента Європейської ради і колишнього прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска про те, що Олександр Лукашенко навесні 2014 року запропонував створити й очолити українсько-білоруський союз для припинення бойових дій на Донбасі, була підставою для звинувачень у нападі на суверенітет і територіальну цілісність України.

«Центр «Миротворець» просить правоохоронні органи розглядати цю публікацію на сайті як заяву про те, що цей громадянин вчинив навмисні дії проти національної безпеки України, миру, безпеки людства і міжнародного права, а також інші правопорушення», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, влада Білорусі передала Росії 32 затриманих бойовиків приватної військової компанії «Вагнера», яких затримали перед виборами.

Напередодні глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що українська сторона продовжує діалог із білоруськими колегами щодо екстрадиції російських бойовиків ПВК «Вагнера», затриманих під Мінськом у липні, та «очікує на позитивний результат».

Також 9 серпня стало відомо, що Лукашенко заявив, що у нього досягнута домовленість з російським колегою Володимиром Путіним з приводу 33 затриманих нещодавно у Мінську осіб.

6 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що затриманих бойовиків «Вагнера» не видадуть Україні, поки не буде доведена їхня провина в конкретних злочинах.

Раніше стало відомо, що під Мінськом затримали понад 30 бойовиків, які нібито належать до російської приватної військової кампанії «Вагнер».

За інформацією правоохоронних органів Білорусі, понад 200 бойовиків прибули для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.

В коментарі «Главкому» міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна звернулася до Білорусі з приводу видачі затриманих осіб.

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